Маршрут следования и продажа билетов
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05:40
5 ч. 54 мин.
11:34
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Маршрут следования поезда 724В Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
05:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Крюково
Зеленоград
06:03
06:04
37 км.
0 ч. 23 мин.
Вышний Волочек
07:59
08:00
277 км.
2 ч. 19 мин.
Бологое-Московское
08:47
08:48
320 км.
3 ч. 7 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
11:34
630 км.
5 ч. 54 мин.
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