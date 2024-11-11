Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 698Э Канаш — Чебоксары на карте со всеми остановками
Расписание поезда Канаш — Чебоксары с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Канаш
08:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чебоксары
10:20
68 км.
2 ч. 20 мин.
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