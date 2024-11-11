Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 694Н Тайга — Томск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тайга — Томск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тайга
07:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Томск 1
08:42
08:49
59 км.
1 ч. 22 мин.
Томск 2
09:03
64 км.
1 ч. 43 мин.
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