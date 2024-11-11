Маршрут следования и продажа билетов
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23:09
2 ч. 31 мин.
01:40
5
Маршрут следования поезда 684Ч Борзя — Забайкальск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Борзя — Забайкальск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Борзя
23:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Харанор
23:59
00:01
32 км.
0 ч. 50 мин.
Даурия
00:30
00:35
55 км.
1 ч. 21 мин.
Билютуй
00:59
01:01
75 км.
1 ч. 50 мин.
Забайкал
01:40
102 км.
2 ч. 31 мин.
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