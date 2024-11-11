Поезд 627Н Новосибирск — Кулунда

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:58

Новосибирск

17 ч. 24 мин.

08:22

Кулунда

37

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Маршрут следования поезда 627Н Новосибирск — Кулунда на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новосибирск — Кулунда с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новосибирск
Главный

14:58

0 км.

0 ч. 0 мин.

Новосибирск-Западный

15:12

2 мин.

15:14

5 км.

0 ч. 14 мин.

Обь

15:25

2 мин.

15:27

13 км.

0 ч. 27 мин.

Коченево

15:52

3 мин.

15:55

46 км.

0 ч. 54 мин.

Чулымская

16:56

5 мин.

17:01

125 км.

1 ч. 58 мин.

Кокошино

17:20

2 мин.

17:22

147 км.

2 ч. 22 мин.

Каргат

17:39

3 мин.

17:42

169 км.

2 ч. 41 мин.

Убинская

18:15

2 мин.

18:17

210 км.

3 ч. 17 мин.

Кожурла

18:43

50 мин.

19:33

250 км.

3 ч. 45 мин.

Труновское

19:53

2 мин.

19:55

267 км.

4 ч. 55 мин.

Барабинск

20:17

30 мин.

20:47

292 км.

5 ч. 19 мин.

Кирзинское

21:14

18 мин.

21:32

316 км.

6 ч. 16 мин.

Тебисская

21:55

2 мин.

21:57

346 км.

6 ч. 57 мин.

Озеро-Карачинское

22:21

5 мин.

22:26

379 км.

7 ч. 23 мин.

Чаны

22:40

5 мин.

22:45

391 км.

7 ч. 42 мин.

Кабаклы

23:05

2 мин.

23:07

418 км.

8 ч. 7 мин.

Татарская

23:26

44 мин.

00:10

442 км.

8 ч. 28 мин.

Остановочный пункт 4км

00:16

1 мин.

00:17

445 км.

9 ч. 18 мин.

Остановочный пункт 22км

00:36

1 мин.

00:37

463 км.

9 ч. 38 мин.

Табулга

00:55

18 мин.

01:13

484 км.

9 ч. 57 мин.

Остановочный пункт 56км

01:24

1 мин.

01:25

494 км.

10 ч. 26 мин.

Чистоозерная

01:40

18 мин.

01:58

509 км.

10 ч. 42 мин.

Шипицыно

02:22

3 мин.

02:25

535 км.

11 ч. 24 мин.

Купино

02:53

18 мин.

03:11

568 км.

11 ч. 55 мин.

Остановочный пункт 142км

03:21

1 мин.

03:22

578 км.

12 ч. 23 мин.

Разъезд 151км

03:31

1 мин.

03:32

586 км.

12 ч. 33 мин.

Баган

03:50

18 мин.

04:08

604 км.

12 ч. 52 мин.

Савкино

04:29

1 мин.

04:30

630 км.

13 ч. 31 мин.

Озерное Приволье

04:42

1 мин.

04:43

641 км.

13 ч. 44 мин.

Осолодино

04:50

2 мин.

04:52

644 км.

13 ч. 52 мин.

Карасук 1

05:05

45 мин.

05:50

651 км.

14 ч. 7 мин.

Чуманский

06:15

1 мин.

06:16

675 км.

15 ч. 17 мин.

Бурла

06:37

2 мин.

06:39

699 км.

15 ч. 39 мин.

Красный Дол

07:04

1 мин.

07:05

724 км.

16 ч. 6 мин.

Славгород

07:25

3 мин.

07:28

742 км.

16 ч. 27 мин.

Табуны

07:54

2 мин.

07:56

767 км.

16 ч. 56 мин.

Кулунда

08:22

791 км.

17 ч. 24 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Новосибирск → Кулунда Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Новосибирск и Кулунда

Информация о поезде 627Н

Планируете поездку по маршруту Новосибирск — Кулунда? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 627Н. Этот поезд отправляется со станции Новосибирск в 14:58 и прибывает на конечную станцию Кулунда в 08:22. Вся дорога занимает 17 ч. 24 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 15 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 627Н

Количество остановок поезда:

37 станций

Самая длинная остановка:

50 мин. – станция Кожурла

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Аня

    Анечка проводница, почему-то была одна. Хорошая девочка, чистота. Все адекватные. И люди попались культурные. Не пили, не кричали. Приятно была удивлена что был биотуалет. Хотя в билете не указано. Поездкой довольна. Ещё было тепло. Полиция ходила, не так активно, как обычно. Пироги продают.

    Ответить
  2. Валерия Анатольевна

    Хочу сказать большое спасибо всему персоналу, за труд, доброту и понимание к пассажирам. Девочки вы большие молодцы. Я очень давно не ездила на электричке, но в этот день я была приятно удивлена. Вагоны новенькие, детская зона, бар. Всё на высшем уровне. Я буду ездить только с Вами. Цены очень приемлемы.

    Ответить
  3. Вера

    Были приятно удивлены, всё новенькое уютненько, чистенько. Есть игровая зона для деток, бар. А когда начали проводить праздник в честь первого сентября, я ещё больше удивилась, мой ребёнок был счастлив. Были конкурсы, соревнования и подарки.

    Ответить
  4. Селезнев Виталий Петрович

    Неудачная поездка. Проводникам постоянно приходилось подсказывать, чтобы включили кондиционер. Верхние полки не поднимаются, для поступления охлажденного воздуха на нижние полки, из-за этого верхние пассажиры мерзнут, нижние мучаются от жары. Стол в купе длинный не удобный, нет места в купе для хранения умывальных принадлежностей.

    Ответить
  5. Кирилл

    Благодарность за чуткое и доброе отношение к пассажирам. Всегда горячий чай, предложена холодная вода, чистый санузел. Чистый вагон, проводится влажная уборка. Проводник вагона настоящая хозяюшка, которая хочет угодить своим гостям. Всегда с улыбкой, доброжелательна. Очень приятно, что попадаются такие люди. Спасибо за труд этой милой женщины.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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