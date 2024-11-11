Поезд 610А Санкт-Петербург — Сонково

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

22:48

Санкт-Петербург

13 ч. 2 мин.

11:50

Сонково

30

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Маршрут следования поезда 610А Санкт-Петербург — Сонково на карте со всеми остановками

Расписание поезда Санкт-Петербург — Сонково с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал

22:48

0 км.

0 ч. 0 мин.

Мга

23:38

2 мин.

23:40

39 км.

0 ч. 50 мин.

Кириши

00:35

3 мин.

00:38

102 км.

1 ч. 47 мин.

Будогощь

01:07

3 мин.

01:10

132 км.

2 ч. 19 мин.

Тальцы-Мологские

01:50

2 мин.

01:52

159 км.

3 ч. 2 мин.

Хотцы

02:17

2 мин.

02:19

172 км.

3 ч. 29 мин.

Неболчи

02:37

3 мин.

02:40

185 км.

3 ч. 49 мин.

Теребутенец

03:23

2 мин.

03:25

205 км.

4 ч. 35 мин.

Киприя

03:43

2 мин.

03:45

215 км.

4 ч. 55 мин.

Анциферово-Мологское

04:01

2 мин.

04:03

225 км.

5 ч. 13 мин.

Ракитино

04:23

2 мин.

04:25

236 км.

5 ч. 35 мин.

Песь

04:40

2 мин.

04:42

245 км.

5 ч. 52 мин.

Хвойная

04:59

28 мин.

05:27

254 км.

6 ч. 11 мин.

Кушавера

05:43

2 мин.

05:45

263 км.

6 ч. 55 мин.

Кабожа

06:29

2 мин.

06:31

285 км.

7 ч. 41 мин.

Остановочный пункт 273км

06:44

2 мин.

06:46

292 км.

7 ч. 56 мин.

Бугры

06:57

2 мин.

06:59

297 км.

8 ч. 9 мин.

Абросово

07:17

2 мин.

07:19

308 км.

8 ч. 29 мин.

Остановочный пункт 296км

07:28

1 мин.

07:29

312 км.

8 ч. 40 мин.

Дуневка

07:44

1 мин.

07:45

320 км.

8 ч. 56 мин.

Остановочный пункт 312км

08:01

2 мин.

08:03

327 км.

9 ч. 13 мин.

Пестово

08:12

4 мин.

08:16

332 км.

9 ч. 24 мин.

Приданиха

08:43

2 мин.

08:45

350 км.

9 ч. 55 мин.

Сандово

09:09

2 мин.

09:11

369 км.

10 ч. 21 мин.

Топорово

09:47

2 мин.

09:49

390 км.

10 ч. 59 мин.

Овинище 1

10:13

3 мин.

10:16

407 км.

11 ч. 25 мин.

Остолопово

10:37

2 мин.

10:39

422 км.

11 ч. 49 мин.

Красный Холм

11:02

3 мин.

11:05

439 км.

12 ч. 14 мин.

Дор

11:25

2 мин.

11:27

454 км.

12 ч. 37 мин.

Сонково

11:50

469 км.

13 ч. 2 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Сонково Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Санкт-Петербург и Сонково

Информация о поезде 610А

Планируете поездку по маршруту Санкт-Петербург — Сонково? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 610А. Этот поезд отправляется со станции Санкт-Петербург в 22:48 и прибывает на конечную станцию Сонково в 11:50. Вся дорога занимает 13 ч. 2 мин., а суммарное время стоянок составляет - 1 ч. 27 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 610А Санкт-Петербург - Сонково: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

30 станций

Самая длинная остановка:

28 мин. – станция Хвойная

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Максим

    Огромное спасибо этим людям! Работникам РЖД, которые помогали мне по пути следования. Чувствуется забота РЖД маломобильным пассажирам. Везде чистота, порядок и внимание. Кстати, цена такого купе для инвалидов, по стоимости плацкарта. Желаю всем работникам РЖД, прежде всего здоровья, всегда хорошей погоды в доме и стабильной работы в наше не простое время. Берегите себя!

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  2. Сергей Валерьевич

    Вы доводите свои поезда современные до ума. Ездить внутри них невозможно, скоро появится толпа зацеперов. Едешь как в гигантской микроволновке. Гул такой, что иногда при разгоне, кажется, что глаза полопаются. Ну что за отношение к клиентам чувство такое что ты подопытный кролик, которому выжигают мозг. Как вы вообще запустили такой мозговыжигатель в рейс?

    Ответить
  3. Ольга

    Стало известно, что с апреля месяца в вагоны поездов, где нет платформы, теперь не сажают пассажиров. Почему об этом не оповещают в кассе на вокзале? Сегодня садились на поезд, причем 1 вагон был с хвоста. Пришлось бежать до платформы старенькой бабушке и при этом успеть сесть, пока поезд стоит 3 минуты. Так что обращаюсь к дежурному по станции - примите меры!!!

    Ответить
  4. Мария Геннадьевна

    Хочу поблагодарить нашего проводника Каштанову Анну, она сделала нашу поездку максимально комфортной, высокий профессионализм приятно порадовал. Поездка была действительно приятной и комфортной, что не скажешь о следующем составе, с которым пришлось столкнуться.

    Ответить
  5. Оксана

    Начальнику поезда Хираманову Мамайбутта Казимбатовичу благодарность. Здоровья ему и терпение с пассажирами. Хороший человек, побольше таких начальников. Выполняет свою работу правильно. А также хочется поблагодарить за отличное обслуживание всех проводников.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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