Маршрут следования и продажа билетов
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12:05
12 ч. 40 мин.
00:45
23
Маршрут следования поезда 603Ж Южно-Сахалинск — Ноглики на карте со всеми остановками
Расписание поезда Южно-Сахалинск — Ноглики с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Южно-Сахалинск
12:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Долинск
12:56
13:00
41 км.
0 ч. 51 мин.
Взморье
14:08
14:09
102 км.
2 ч. 3 мин.
Макаров
16:21
16:25
190 км.
4 ч. 16 мин.
Новое
17:05
17:06
221 км.
5 ч. 0 мин.
Вахрушев
17:27
17:34
232 км.
5 ч. 22 мин.
Поронайск
18:12
18:32
259 км.
6 ч. 7 мин.
Олень
18:58
18:59
275 км.
6 ч. 53 мин.
Забайкалец
19:14
19:15
284 км.
7 ч. 9 мин.
Матросово
19:29
19:30
294 км.
7 ч. 24 мин.
Буюклы
19:41
19:42
303 км.
7 ч. 36 мин.
Смирных
20:03
20:05
324 км.
7 ч. 58 мин.
Победино
20:18
20:19
334 км.
8 ч. 13 мин.
Южная Хандаса
20:36
20:37
349 км.
8 ч. 31 мин.
Онор
21:01
21:02
373 км.
8 ч. 56 мин.
Палево
21:54
21:55
423 км.
9 ч. 49 мин.
Тымовск
22:19
22:29
444 км.
10 ч. 14 мин.
Слава
22:55
22:56
464 км.
10 ч. 50 мин.
Адо-Тымово
23:10
23:11
475 км.
11 ч. 5 мин.
Альба
23:37
23:38
497 км.
11 ч. 32 мин.
Арги-Паги
23:46
23:47
499 км.
11 ч. 41 мин.
Ныш
00:04
00:06
516 км.
11 ч. 59 мин.
Ноглики
00:45
556 км.
12 ч. 40 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
В общем и целом, подводя итоги нашему путешествию в плацкартных вагонах РЖД, могу с уверенностью завить о том, что русские варвары достойны поездки в таких свинарниках до тех пор, пока мы (эти самые варвары) не научимся относиться друг к другу с уважением.
Добрый день. Убедительная просьба для РЖД. Стоило бы разделить вагоны на вагоны для курящих и для не курящих пассажиров, а также сделать разграничение по стоимости между ценой билета на плацкартное «купе» и «боковушку». Ну, сколько это можно терпеть.
Казалось бы, поезд фирменный, скорый, относительно новый, оснащен всем что необходимо для комфортной перевозки пассажиров. Но! Просто ужасный поезд! Мы ехали в 9 вагоне, 13 купе. За проводницу вообще молчу уровень без различия это мастерство.
Места на втором этаже очень мало, оно просто крошечное. На верхних полках могут спать дети или взрослые ростом не более 170-175 см с учётом того, что сесть там не реально даже ребенку. Мы же не китайцы чтоб быть все крохотными.
Поезд ужасно шатает, а что говорить о треске и грохоте, когда он поворачивает или тормозит. Нам на втором этаже было очень громко, а тем, кто на первом повезло ещё меньше. У них стояла такая вибрация как будто они спят на перфораторе. Одно слово ужас!!!