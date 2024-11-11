Маршрут следования и продажа билетов
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23:20
11 ч. 26 мин.
10:46
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Маршрут следования поезда 559С Ростов-на-Дону — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
23:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новочеркасск
00:08
00:10
38 км.
0 ч. 48 мин.
Шахтная
01:33
01:35
74 км.
2 ч. 13 мин.
Сулин
02:01
02:09
92 км.
2 ч. 41 мин.
Зверево
02:31
02:33
107 км.
3 ч. 11 мин.
Лихая
02:55
03:44
123 км.
3 ч. 35 мин.
Белая Калитва
04:39
04:46
167 км.
5 ч. 19 мин.
Тацинская
05:47
05:52
203 км.
6 ч. 27 мин.
Морозовская
06:41
07:03
247 км.
7 ч. 21 мин.
Чернышков
07:37
07:38
276 км.
8 ч. 17 мин.
Обливская
08:02
08:03
300 км.
8 ч. 42 мин.
Суровикино
08:26
08:28
326 км.
9 ч. 6 мин.
Волгоград 1
10:46
449 км.
11 ч. 26 мин.
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