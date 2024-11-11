Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 554С Адлер — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
20:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
20:27
20:29
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
20:49
20:56
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
21:20
21:25
37 км.
1 ч. 4 мин.
Лазаревская
22:08
22:30
69 км.
1 ч. 52 мин.
Туапсе
23:09
23:19
96 км.
2 ч. 53 мин.
Горячий Ключ
01:26
01:59
157 км.
5 ч. 10 мин.
Краснодар 1
04:00
04:10
199 км.
7 ч. 44 мин.
Динская
04:47
04:53
226 км.
8 ч. 31 мин.
Кореновск
05:54
05:56
260 км.
9 ч. 38 мин.
Выселки
06:21
06:23
279 км.
10 ч. 5 мин.
Тихорецкая
08:12
08:29
326 км.
11 ч. 56 мин.
Ровное
09:25
09:28
362 км.
13 ч. 9 мин.
Ея
09:41
09:44
370 км.
13 ч. 25 мин.
Песчанокопская
10:28
10:33
408 км.
14 ч. 12 мин.
Сальск
12:21
12:48
457 км.
16 ч. 5 мин.
Двойная
13:53
13:58
515 км.
17 ч. 37 мин.
Зимовники
15:00
15:16
559 км.
18 ч. 44 мин.
Ремонтная
15:56
16:15
595 км.
19 ч. 40 мин.
Котельниково
17:20
17:25
632 км.
21 ч. 4 мин.
Волгоград 1
21:54
22:29
789 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Петров Вал
01:47
01:49
955 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Саратов 1
Пассажирский
04:56
05:42
1120 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Сенная
08:35
08:42
1215 км.
1 д. 12 ч. 19 мин.
Кулатка
09:51
09:54
1290 км.
1 д. 13 ч. 35 мин.
Возрождение
10:20
10:23
1316 км.
1 д. 14 ч. 4 мин.
Сызрань Город
11:42
12:00
1368 км.
1 д. 15 ч. 26 мин.
Ульяновск
Центральный
15:50
16:36
1493 км.
1 д. 19 ч. 34 мин.
Вешкайма
19:29
19:39
1574 км.
1 д. 23 ч. 13 мин.
Инза
21:06
22:03
1628 км.
2 д. 0 ч. 50 мин.
Рузаевка
23:49
00:20
1722 км.
2 д. 3 ч. 33 мин.
Саранск
00:52
00:57
1744 км.
2 д. 4 ч. 36 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
08:18
08:30
1993 км.
2 д. 12 ч. 2 мин.
Шахунья
11:30
11:35
2213 км.
2 д. 15 ч. 14 мин.
Котельнич 1
13:28
13:30
2337 км.
2 д. 17 ч. 12 мин.
Киров
Пассажирский
15:28
2418 км.
2 д. 19 ч. 12 мин.
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