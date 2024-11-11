Поезд 538С Адлер — Уфа

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

10:46

Адлер

2 д. 1 ч. 28 мин.

12:14

Уфа

40

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Маршрут следования поезда 538С Адлер — Уфа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Адлер — Уфа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

10:46

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоста

10:58

2 мин.

11:00

8 км.

0 ч. 12 мин.

Сочи

11:20

6 мин.

11:26

21 км.

0 ч. 34 мин.

Лоо

11:53

9 мин.

12:02

37 км.

1 ч. 7 мин.

Лазаревская

12:42

10 мин.

12:52

69 км.

1 ч. 56 мин.

Туапсе

13:40

13 мин.

13:53

96 км.

2 ч. 54 мин.

Горячий Ключ

16:12

51 мин.

17:03

157 км.

5 ч. 26 мин.

Краснодар 1

18:14

44 мин.

18:58

199 км.

7 ч. 28 мин.

Динская

19:38

2 мин.

19:40

226 км.

8 ч. 52 мин.

Кореновск

20:14

2 мин.

20:16

260 км.

9 ч. 28 мин.

Выселки

20:40

2 мин.

20:42

279 км.

9 ч. 54 мин.

Тихорецкая

21:43

17 мин.

22:00

326 км.

10 ч. 57 мин.

Ровное

22:48

5 мин.

22:53

362 км.

12 ч. 2 мин.

Белоглинская

23:25

8 мин.

23:33

388 км.

12 ч. 39 мин.

Сальск

00:53

30 мин.

01:23

457 км.

14 ч. 7 мин.

Пролетарская

01:58

2 мин.

02:00

484 км.

15 ч. 12 мин.

Зимовники

03:23

9 мин.

03:32

560 км.

16 ч. 37 мин.

Ремонтная

04:10

8 мин.

04:18

596 км.

17 ч. 24 мин.

Котельниково

05:03

5 мин.

05:08

633 км.

18 ч. 17 мин.

Жутово

06:01

3 мин.

06:04

686 км.

19 ч. 15 мин.

Сарепта

07:58

12 мин.

08:10

774 км.

21 ч. 12 мин.

Волгоград 1

08:50

34 мин.

09:24

795 км.

22 ч. 4 мин.

Петров Вал

12:49

3 мин.

12:52

961 км.

1 д. 2 ч. 3 мин.

Саратов 1
Пассажирский

16:09

28 мин.

16:37

1126 км.

1 д. 5 ч. 23 мин.

Сенная

19:06

2 мин.

19:08

1221 км.

1 д. 8 ч. 20 мин.

Кулатка

20:15

2 мин.

20:17

1296 км.

1 д. 9 ч. 29 мин.

Возрождение

20:43

2 мин.

20:45

1322 км.

1 д. 9 ч. 57 мин.

Сызрань Город

21:54

12 мин.

22:06

1374 км.

1 д. 11 ч. 8 мин.

Новокуйбышевская

01:05

2 мин.

01:07

1469 км.

1 д. 14 ч. 19 мин.

Самара

01:32

52 мин.

02:24

1485 км.

1 д. 14 ч. 46 мин.

Кинель

03:09

2 мин.

03:11

1519 км.

1 д. 16 ч. 23 мин.

Новоотрадная

04:05

2 мин.

04:07

1568 км.

1 д. 17 ч. 19 мин.

Похвистнево

05:12

2 мин.

05:14

1629 км.

1 д. 18 ч. 26 мин.

Бугуруслан

05:35

2 мин.

05:37

1648 км.

1 д. 18 ч. 49 мин.

Абдулино

06:57

2 мин.

06:59

1729 км.

1 д. 20 ч. 11 мин.

Приютово

07:43

2 мин.

07:45

1759 км.

1 д. 20 ч. 57 мин.

Аксаково

08:07

2 мин.

08:09

1778 км.

1 д. 21 ч. 21 мин.

Шафраново

09:10

2 мин.

09:12

1819 км.

1 д. 22 ч. 24 мин.

Раевка

09:34

2 мин.

09:36

1832 км.

1 д. 22 ч. 48 мин.

Уфа

12:14

1932 км.

2 д. 1 ч. 28 мин.

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Погода на станциях Адлер и Уфа

Информация о поезде 538С

Планируете поездку по маршруту Адлер — Уфа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 538С. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 10:46 и прибывает на конечную станцию Уфа в 12:14. Вся дорога занимает 2 д. 1 ч. 28 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 35 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 538С

Количество остановок поезда:

40 станций

Самая длинная остановка:

52 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Светлана Валерьевна

    Огромную благодарность хотелось бы сказать нашему проводнику Олегу, который старался и делал все возможное для нашего комфорта. Вагон был по-настоящему в идеальном состоянии чистоты!

    Ответить
  2. Антон

    Сосед по купе храпел так что я полночи не спал. Пришлось выпить пол бутылки коньяка, чтобы вырубиться и не слышать его храм.

    Ответить
  3. Стасюк Алина

    Добрый день. В купе было душно ехать. Приходилось открывать двери, чтобы проветрить. В самом купе форточки открыть нельзя было, потому что их там не было.

    Ответить
  4. Петренко Вячеслав Дмитриевич

    Вагон был какой-то весь очень прокуренный. В туалете на полу грязь очень большая, как будто тут вообще никогда никто не убирался. Проводница молодая, вежливая. Но свои обязанности выполняла вяло и нехотя.

    Ответить
  5. Елена Владимировна

    Почему-то не во всех вагонах стояли биотуалеты. В нашем стоял, но как только был какой-нибудь город, в наш вагон начинали ходить из соседнего.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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