Поезд 522С Новороссийск — Приобье

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 522С Новороссийск — Приобье. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

00:25

Новороссийск

3 д. 8 ч. 50 мин.

09:15

Приобье

64

Купить билеты

Маршрут следования поезда 522С Новороссийск — Приобье на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новороссийск — Приобье с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новороссийск

00:25

0 км.

0 ч. 0 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

00:52

7 мин.

00:59

14 км.

0 ч. 27 мин.

Крымская

01:30

5 мин.

01:35

42 км.

1 ч. 5 мин.

Абинская

01:53

2 мин.

01:55

53 км.

1 ч. 28 мин.

Краснодар 1

04:09

11 мин.

04:20

121 км.

3 ч. 44 мин.

Динская

05:32

7 мин.

05:39

148 км.

5 ч. 7 мин.

Кореновск

06:27

5 мин.

06:32

182 км.

6 ч. 2 мин.

Выселки

07:06

5 мин.

07:11

201 км.

6 ч. 41 мин.

Тихорецкая

08:25

18 мин.

08:43

248 км.

8 ч. 0 мин.

Ровное

09:31

3 мин.

09:34

284 км.

9 ч. 6 мин.

Ея

09:47

3 мин.

09:50

292 км.

9 ч. 22 мин.

Белоглинская

10:12

3 мин.

10:15

310 км.

9 ч. 47 мин.

Песчанокопская

10:36

3 мин.

10:39

330 км.

10 ч. 11 мин.

Сальск

11:35

18 мин.

11:53

379 км.

11 ч. 10 мин.

Пролетарская

12:25

3 мин.

12:28

406 км.

12 ч. 0 мин.

Двойная

13:09

3 мин.

13:12

438 км.

12 ч. 44 мин.

Зимовники

14:07

3 мин.

14:10

482 км.

13 ч. 42 мин.

Ремонтная

14:45

3 мин.

14:48

518 км.

14 ч. 20 мин.

Котельниково

15:30

7 мин.

15:37

555 км.

15 ч. 5 мин.

Жутово

16:27

2 мин.

16:29

608 км.

16 ч. 2 мин.

Сарепта

18:18

2 мин.

18:20

696 км.

17 ч. 53 мин.

Волгоград 1

18:54

42 мин.

19:36

717 км.

18 ч. 29 мин.

Петров Вал

23:02

2 мин.

23:04

883 км.

22 ч. 37 мин.

Саратов 1
Пассажирский

02:55

28 мин.

03:23

1048 км.

1 д. 2 ч. 30 мин.

Сенная

05:37

2 мин.

05:39

1143 км.

1 д. 5 ч. 12 мин.

Возрождение

07:06

2 мин.

07:08

1244 км.

1 д. 6 ч. 41 мин.

Сызрань Город

08:21

7 мин.

08:28

1296 км.

1 д. 7 ч. 56 мин.

Ульяновск
Центральный

12:34

40 мин.

13:14

1421 км.

1 д. 12 ч. 9 мин.

Зеленый Дол

17:19

2 мин.

17:21

1596 км.

1 д. 16 ч. 54 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

18:42

7 мин.

18:49

1628 км.

1 д. 18 ч. 17 мин.

Можга

23:10

2 мин.

23:12

1832 км.

1 д. 22 ч. 45 мин.

Агрыз

00:10

28 мин.

00:38

1882 км.

1 д. 23 ч. 45 мин.

Сарапул

01:25

1 мин.

01:26

1929 км.

2 д. 1 ч. 0 мин.

Янаул

02:25

2 мин.

02:27

2002 км.

2 д. 2 ч. 0 мин.

Чернушка

03:24

2 мин.

03:26

2076 км.

2 д. 2 ч. 59 мин.

Красноуфимск

05:08

2 мин.

05:10

2179 км.

2 д. 4 ч. 43 мин.

Дружинино

08:10

30 мин.

08:40

2288 км.

2 д. 7 ч. 45 мин.

Ревда

09:16

2 мин.

09:18

2312 км.

2 д. 8 ч. 51 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

10:05

75 мин.

11:20

2353 км.

2 д. 9 ч. 40 мин.

Верх-Нейвинск

12:44

2 мин.

12:46

2405 км.

2 д. 12 ч. 19 мин.

Невьянск

13:16

2 мин.

13:18

2431 км.

2 д. 12 ч. 51 мин.

Нижний Тагил

14:05

17 мин.

14:22

2478 км.

2 д. 13 ч. 40 мин.

Гороблагодатская

15:08

2 мин.

15:10

2521 км.

2 д. 14 ч. 43 мин.

Верхняя

15:38

5 мин.

15:43

2534 км.

2 д. 15 ч. 13 мин.

Верхотурье

17:33

2 мин.

17:35

2610 км.

2 д. 17 ч. 8 мин.

Ляля

17:54

2 мин.

17:56

2629 км.

2 д. 17 ч. 29 мин.

Лобва

18:17

2 мин.

18:19

2644 км.

2 д. 17 ч. 52 мин.

Серов

20:00

45 мин.

20:45

2690 км.

2 д. 19 ч. 35 мин.

Ивдель 1

23:09

11 мин.

23:20

2808 км.

2 д. 22 ч. 44 мин.

Першино

23:34

1 мин.

23:35

2813 км.

2 д. 23 ч. 9 мин.

Оус

00:30

3 мин.

00:33

2873 км.

3 д. 0 ч. 5 мин.

Пелым

01:08

5 мин.

01:13

2902 км.

3 д. 0 ч. 43 мин.

Атымья

01:32

5 мин.

01:37

2918 км.

3 д. 1 ч. 7 мин.

Разъезд 135км

02:03

15 мин.

02:18

2941 км.

3 д. 1 ч. 38 мин.

Алябьево

02:33

15 мин.

02:48

2951 км.

3 д. 2 ч. 8 мин.

Геологическая

03:22

16 мин.

03:38

2978 км.

3 д. 2 ч. 57 мин.

Верхнекондинская

03:58

60 мин.

04:58

2992 км.

3 д. 3 ч. 33 мин.

Нюрих

05:19

1 мин.

05:20

3007 км.

3 д. 4 ч. 54 мин.

Конда

05:39

2 мин.

05:41

3020 км.

3 д. 5 ч. 14 мин.

Коммунистическая

06:19

2 мин.

06:21

3051 км.

3 д. 5 ч. 54 мин.

Пантынг

06:59

1 мин.

07:00

3076 км.

3 д. 6 ч. 34 мин.

Вонъеган

07:16

2 мин.

07:18

3088 км.

3 д. 6 ч. 51 мин.

Нягань

08:08

10 мин.

08:18

3119 км.

3 д. 7 ч. 43 мин.

Приобье

09:15

3164 км.

3 д. 8 ч. 50 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Новороссийск → Приобье Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Новороссийск и Приобье

Информация о поезде 522С

Планируете поездку по маршруту Новороссийск — Приобье? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 522С. Этот поезд отправляется со станции Новороссийск в 00:25 и прибывает на конечную станцию Приобье в 09:15. Вся дорога занимает 3 д. 8 ч. 50 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 17 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 522С Новороссийск - Приобье: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

64 станции

Самая длинная остановка:

75 мин. – станция Екатеринбург (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом zhd-online.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. Zhd-online.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Ольга

    Добрый день. Ехала в 10 вагоне в сентябре 2020 года. Вагон был чистым и аккуратным. Проводница хорошая. Старалась и заботилась о пассажирах.

    Ответить
  2. Михалап Евгений

    В вагоне было очень душно и жарко, вообще не работал кондиционер. +32 градуса в купе. Семь потов сошло пока доехали.

    Ответить
  3. Анна

    Что сказать. Никакой заботы о пассажирах нет. Вообще. Потому что в вагоне дичайшая жарень, не продохнуть, бабушка одна чуть в обморок не упала, водой обливали ее. Куда вообще смотрит руководство которое отправляет вагоны без кондиционера в южных направлениях!????

    Ответить
  4. Роман Евгеньевич

    Всем доволен. Кроме того что не было вагона ресторана. Поезд далеко едете – можно было бы и позаботиться о том, чтобы нормальные люди могли перекусить. В буфете через пару часов езды остались только дорогие лакомства.

    Ответить
  5. Вад

    Прохладно ехать было на 2 полке под кондиционером. Хорошо что не простудился. В прошлый раз в ухо надуло так, что с отитом 3 недели возился. В этот раз брал с собой шапку.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 522С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
билеты онлайн