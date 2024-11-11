Поезд 519У Орск — Анапа

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

21:20

Орск

2 д. 6 ч. 30 мин.

03:50

Анапа

35

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Маршрут следования поезда 519У Орск — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Орск — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Орск

21:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Никель

21:33

2 мин.

21:35

5 км.

0 ч. 13 мин.

Медногорск

23:00

2 мин.

23:02

75 км.

1 ч. 40 мин.

Кувандык

23:31

2 мин.

23:33

93 км.

2 ч. 11 мин.

Саракташ

00:48

2 мин.

00:50

169 км.

3 ч. 28 мин.

Оренбург

02:13

45 мин.

02:58

257 км.

4 ч. 53 мин.

Переволоцкая

04:21

2 мин.

04:23

319 км.

7 ч. 1 мин.

Новосергиевская

04:57

2 мин.

04:59

362 км.

7 ч. 37 мин.

Сорочинская

05:40

2 мин.

05:42

413 км.

8 ч. 20 мин.

Тоцкая

06:07

4 мин.

06:11

437 км.

8 ч. 47 мин.

Бузулук

06:55

21 мин.

07:16

483 км.

9 ч. 35 мин.

Колтубанка

07:44

2 мин.

07:46

507 км.

10 ч. 24 мин.

Неприк

08:12

2 мин.

08:14

530 км.

10 ч. 52 мин.

Богатое

08:45

2 мин.

08:47

556 км.

11 ч. 25 мин.

Кинель

09:34

37 мин.

10:11

605 км.

12 ч. 14 мин.

Жигулевское Море

12:05

20 мин.

12:25

683 км.

14 ч. 45 мин.

Сызрань Город

16:04

7 мин.

16:11

761 км.

18 ч. 44 мин.

Возрождение

17:35

3 мин.

17:38

813 км.

20 ч. 15 мин.

Сенная

19:10

5 мин.

19:15

914 км.

21 ч. 50 мин.

Саратов 1
Пассажирский

22:16

37 мин.

22:53

1009 км.

1 д. 0 ч. 56 мин.

Петров Вал

03:29

2 мин.

03:31

1174 км.

1 д. 6 ч. 9 мин.

Волгоград 1

06:44

54 мин.

07:38

1340 км.

1 д. 9 ч. 24 мин.

Суровикино

10:20

3 мин.

10:23

1463 км.

1 д. 13 ч. 0 мин.

Обливская

10:50

3 мин.

10:53

1489 км.

1 д. 13 ч. 30 мин.

Чернышков

11:24

2 мин.

11:26

1513 км.

1 д. 14 ч. 4 мин.

Морозовская

12:00

38 мин.

12:38

1542 км.

1 д. 14 ч. 40 мин.

Тацинская

13:43

2 мин.

13:45

1586 км.

1 д. 16 ч. 23 мин.

Белая Калитва

14:58

2 мин.

15:00

1622 км.

1 д. 17 ч. 38 мин.

Лихая

16:13

53 мин.

17:06

1666 км.

1 д. 18 ч. 53 мин.

Ростов
Главный

20:54

18 мин.

21:12

1776 км.

1 д. 23 ч. 34 мин.

Староминская-Тимашевск

22:42

2 мин.

22:44

1867 км.

2 д. 1 ч. 22 мин.

Тимашевская

00:11

2 мин.

00:13

1964 км.

2 д. 2 ч. 51 мин.

Протока

01:35

2 мин.

01:37

2040 км.

2 д. 4 ч. 15 мин.

Варениковская

02:46

2 мин.

02:48

2079 км.

2 д. 5 ч. 26 мин.

Анапа

03:50

2111 км.

2 д. 6 ч. 30 мин.

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Погода на станциях Орск и Анапа

Информация о поезде 519У

Планируете поездку по маршруту Орск — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 519У. Этот поезд отправляется со станции Орск в 21:20 и прибывает на конечную станцию Анапа в 03:50. Вся дорога занимает 2 д. 6 ч. 30 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 24 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 519У Орск - Анапа: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

35 станций

Самая длинная остановка:

54 мин. – станция Волгоград 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Екатерина

    Поездка не понравилась. Вагон был очень грязным, не работал кипятильник вообще, нельзя было банально чая попить, освещение вообще никакое. Ни книгу почитать ничего. Неужели нельзя современные лампочки вкрутить!?

    Ответить
  2. Ярослав Стасевич

    В вагоне было очень жарко и душно. Не работал кондиционер. Сын 7 лет получил тепловой удар, пришлось вызывать скорую.

    Ответить
  3. Марина О.

    Всем привет! Поездочка так себе. Единственное что было нормальным в этом поезде – это отношение проводников! В остальном вообще полная вакханалия

    Ответить
  4. Дина Морозова

    В купе не было кондиционера вообще, можно сума сойти от жары! Телефон зарядить тоже невозможно потому что на весь вагон только 2 розетки. Телефон в них почему-то заряжается с нуля за 6 часов показывало!!! Еле был ток.

    Ответить
  5. Антон

    Ощущение что попал в год этак 1945. Вагоны старые, не ремонтировались со времен Ленина. Невозможно зайти в туалет. Грязно и воняет.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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