Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 502С Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
12:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
12:47
12:49
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
13:09
13:30
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
13:55
13:59
37 км.
1 ч. 20 мин.
Лазаревская
14:43
15:07
69 км.
2 ч. 8 мин.
Туапсе
15:57
16:09
96 км.
3 ч. 22 мин.
Горячий Ключ
17:46
18:18
157 км.
5 ч. 11 мин.
Краснодар 1
19:11
19:20
199 км.
6 ч. 36 мин.
Брюховецкая
21:18
21:20
285 км.
8 ч. 43 мин.
Каневская
21:48
21:50
317 км.
9 ч. 13 мин.
Староминская-Тимашевск
22:33
22:35
364 км.
9 ч. 58 мин.
Ростов
Главный
00:01
00:21
455 км.
11 ч. 26 мин.
Новочеркасск
01:24
01:26
493 км.
12 ч. 49 мин.
Шахтная
02:13
02:15
529 км.
13 ч. 38 мин.
Сулин
02:43
02:45
547 км.
14 ч. 8 мин.
Зверево
03:07
03:09
562 км.
14 ч. 32 мин.
Лихая
03:34
03:54
578 км.
14 ч. 59 мин.
Каменская
04:22
04:24
597 км.
15 ч. 47 мин.
Миллерово
05:18
05:20
663 км.
16 ч. 43 мин.
Россошь
08:23
08:49
814 км.
19 ч. 48 мин.
Подгорное
09:14
09:16
838 км.
20 ч. 39 мин.
Евдаково
10:08
10:10
875 км.
21 ч. 33 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:48
10:55
905 км.
22 ч. 13 мин.
Колодезная
11:45
11:47
948 км.
23 ч. 10 мин.
Воронеж 1
12:45
14:00
985 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
Графская
14:55
14:57
1019 км.
1 д. 2 ч. 20 мин.
Усмань
15:18
15:20
1041 км.
1 д. 2 ч. 43 мин.
Грязи
Воронежские
16:00
16:05
1090 км.
1 д. 3 ч. 25 мин.
Мичуринск
Уральский
17:32
18:30
1148 км.
1 д. 4 ч. 57 мин.
Богоявленск
19:04
19:06
1189 км.
1 д. 6 ч. 29 мин.
Раненбург
19:27
19:29
1211 км.
1 д. 6 ч. 52 мин.
Милославское
21:04
21:29
1260 км.
1 д. 8 ч. 29 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
03:05
1526 км.
1 д. 14 ч. 30 мин.
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