Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 501Х Москва — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
12:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Милославское
18:34
18:36
266 км.
5 ч. 44 мин.
Богоявленск
19:45
19:47
332 км.
6 ч. 55 мин.
Мичуринск
Воронежский
20:30
20:42
372 км.
7 ч. 40 мин.
Грязи
Воронежские
21:42
22:17
428 км.
8 ч. 52 мин.
Придача
Воронеж-Южный
00:05
00:10
533 км.
11 ч. 15 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
01:17
01:30
608 км.
12 ч. 27 мин.
Россошь
03:12
03:27
696 км.
14 ч. 22 мин.
Лихая
08:18
08:32
925 км.
19 ч. 28 мин.
Новочеркасск
13:14
13:16
1008 км.
1 д. 0 ч. 24 мин.
Первомайская
14:40
15:11
1052 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Староминская-Тимашевск
16:36
16:38
1138 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Каневская
17:20
17:22
1185 км.
1 д. 4 ч. 30 мин.
Брюховецкая
17:51
17:53
1217 км.
1 д. 5 ч. 1 мин.
Краснодар 1
19:45
19:50
1303 км.
1 д. 6 ч. 55 мин.
Горячий Ключ
21:02
21:51
1345 км.
1 д. 8 ч. 12 мин.
Туапсе
01:45
02:02
1406 км.
1 д. 12 ч. 55 мин.
Лазаревская
03:02
03:05
1433 км.
1 д. 14 ч. 12 мин.
Лоо
03:48
04:00
1465 км.
1 д. 14 ч. 58 мин.
Сочи
04:24
04:31
1481 км.
1 д. 15 ч. 34 мин.
Хоста
04:50
04:52
1494 км.
1 д. 16 ч. 0 мин.
Адлер
05:03
1502 км.
1 д. 16 ч. 13 мин.
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