Поезд 479А Санкт-Петербург — Сухум (Абхазия)

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

23:30

Санкт-Петербург

2 д. 10 ч. 25 мин.

09:55

Сухум (Абхазия)

42

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Маршрут следования поезда 479А Санкт-Петербург — Сухум (Абхазия) на карте со всеми остановками

Расписание поезда Санкт-Петербург — Сухум (Абхазия) с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Санкт-Петербург
Витебский Вокзал

23:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Бологое-Московское

04:14

34 мин.

04:48

311 км.

4 ч. 44 мин.

Вышний Волочек

05:23

1 мин.

05:24

354 км.

5 ч. 53 мин.

Москва
Восточный Вокзал

10:57

18 мин.

11:15

632 км.

11 ч. 27 мин.

Тула
Московский Вокзал

14:14

43 мин.

14:57

805 км.

14 ч. 44 мин.

Узловая 1
Московской жд

15:59

4 мин.

16:03

851 км.

16 ч. 29 мин.

Ефремов

17:44

2 мин.

17:46

943 км.

18 ч. 14 мин.

Елец

19:10

33 мин.

19:43

1009 км.

19 ч. 40 мин.

Липецк

21:09

6 мин.

21:15

1079 км.

21 ч. 39 мин.

Воронеж 1

00:13

45 мин.

00:58

1186 км.

1 д. 0 ч. 43 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

02:23

3 мин.

02:26

1266 км.

1 д. 2 ч. 53 мин.

Россошь

04:02

16 мин.

04:18

1354 км.

1 д. 4 ч. 32 мин.

Кутейниково

06:16

2 мин.

06:18

1456 км.

1 д. 6 ч. 46 мин.

Миллерово

07:15

2 мин.

07:17

1511 км.

1 д. 7 ч. 45 мин.

Каменская

08:14

2 мин.

08:16

1577 км.

1 д. 8 ч. 44 мин.

Лихая

08:38

14 мин.

08:52

1596 км.

1 д. 9 ч. 8 мин.

Зверево

09:22

2 мин.

09:24

1612 км.

1 д. 9 ч. 52 мин.

Сулин

09:46

2 мин.

09:48

1627 км.

1 д. 10 ч. 16 мин.

Шахтная

10:21

2 мин.

10:23

1645 км.

1 д. 10 ч. 51 мин.

Новочеркасск

11:07

2 мин.

11:09

1681 км.

1 д. 11 ч. 37 мин.

Ростов
Главный

12:09

40 мин.

12:49

1719 км.

1 д. 12 ч. 39 мин.

Кущевка

14:03

3 мин.

14:06

1793 км.

1 д. 14 ч. 33 мин.

Тихорецкая

15:25

3 мин.

15:28

1880 км.

1 д. 15 ч. 55 мин.

Кавказская

16:23

32 мин.

16:55

1938 км.

1 д. 16 ч. 53 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

17:59

2 мин.

18:01

2000 км.

1 д. 18 ч. 29 мин.

Курганная

18:34

3 мин.

18:37

2040 км.

1 д. 19 ч. 4 мин.

Белореченская

19:35

42 мин.

20:17

2097 км.

1 д. 20 ч. 5 мин.

Хадыженская

22:25

3 мин.

22:28

2145 км.

1 д. 22 ч. 55 мин.

Туапсе

00:14

12 мин.

00:26

2194 км.

2 д. 0 ч. 44 мин.

Лазаревская

01:06

66 мин.

02:12

2221 км.

2 д. 1 ч. 36 мин.

Лоо

02:54

3 мин.

02:57

2253 км.

2 д. 3 ч. 24 мин.

Сочи

03:27

5 мин.

03:32

2269 км.

2 д. 3 ч. 57 мин.

Хоста

03:51

2 мин.

03:53

2282 км.

2 д. 4 ч. 21 мин.

Адлер

04:04

30 мин.

04:34

2290 км.

2 д. 4 ч. 34 мин.

Имеретинский Курорт

04:48

1 мин.

04:49

2296 км.

2 д. 5 ч. 18 мин.

Веселое

04:55

60 мин.

05:55

2297 км.

2 д. 5 ч. 25 мин.

Цандрыпш

06:21

30 мин.

06:51

2305 км.

2 д. 6 ч. 51 мин.

Гагра

07:23

10 мин.

07:33

2324 км.

2 д. 7 ч. 53 мин.

Бзыбь

07:47

2 мин.

07:49

2330 км.

2 д. 8 ч. 17 мин.

Гудаута

08:46

2 мин.

08:48

2355 км.

2 д. 9 ч. 16 мин.

Новый Афон

09:19

8 мин.

09:27

2373 км.

2 д. 9 ч. 49 мин.

Сухум

09:55

2388 км.

2 д. 10 ч. 25 мин.

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Погода на станциях Санкт-Петербург и Сухум (Абхазия)

Информация о поезде 479А

Планируете поездку по маршруту Санкт-Петербург — Сухум (Абхазия)? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 479А. Этот поезд отправляется со станции Санкт-Петербург в 23:30 и прибывает на конечную станцию Сухум в 09:55. Вся дорога занимает 2 д. 10 ч. 25 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 52 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 479А

Количество остановок поезда:

42 станции

Самая длинная остановка:

66 мин. – станция Лазаревская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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