Маршрут следования и продажа билетов
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15:09
16 ч. 24 мин.
07:33
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Маршрут следования поезда 427Н Новосибирск — Кулунда на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Кулунда с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
15:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новосибирск-Западный
15:25
15:27
5 км.
0 ч. 16 мин.
Обь
15:37
15:39
13 км.
0 ч. 28 мин.
Коченево
16:03
16:05
46 км.
0 ч. 54 мин.
Чулымская
17:16
17:21
125 км.
2 ч. 7 мин.
Кокошино
17:38
17:40
147 км.
2 ч. 29 мин.
Каргат
17:57
18:07
169 км.
2 ч. 48 мин.
Убинская
18:36
19:11
210 км.
3 ч. 27 мин.
Кожурла
19:37
19:40
250 км.
4 ч. 28 мин.
Труновское
19:54
19:57
267 км.
4 ч. 45 мин.
Барабинск
20:17
20:47
292 км.
5 ч. 8 мин.
Кирзинское
21:11
21:13
316 км.
6 ч. 2 мин.
Тебисская
21:36
21:38
346 км.
6 ч. 27 мин.
Озеро-Карачинское
22:01
22:06
379 км.
6 ч. 52 мин.
Чаны
22:18
22:32
391 км.
7 ч. 9 мин.
Кабаклы
22:52
22:54
418 км.
7 ч. 43 мин.
Татарская
23:13
23:40
442 км.
8 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 22км
00:03
00:04
462 км.
8 ч. 54 мин.
Табулга
00:23
00:38
483 км.
9 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 56км
00:50
00:51
493 км.
9 ч. 41 мин.
Чистоозерная
01:06
01:21
508 км.
9 ч. 57 мин.
Шипицыно
01:44
01:47
534 км.
10 ч. 35 мин.
Купино
02:14
02:32
567 км.
11 ч. 5 мин.
Баган
03:00
03:17
605 км.
11 ч. 51 мин.
Савкино
03:37
03:38
631 км.
12 ч. 28 мин.
Осолодино
03:56
03:58
645 км.
12 ч. 47 мин.
Карасук 1
04:10
04:55
652 км.
13 ч. 1 мин.
Чуманский
05:22
05:23
676 км.
14 ч. 13 мин.
Бурла
05:44
05:52
700 км.
14 ч. 35 мин.
Красный Дол
06:16
06:17
725 км.
15 ч. 7 мин.
Славгород
06:36
06:41
743 км.
15 ч. 27 мин.
Табуны
07:06
07:08
768 км.
15 ч. 57 мин.
Кулунда
07:33
792 км.
16 ч. 24 мин.
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