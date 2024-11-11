Поезд 380У Оренбург — Новый Уренгой

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

07:45

Оренбург

2 д. 7 ч. 29 мин.

15:14

Новый Уренгой

43

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Маршрут следования поезда 380У Оренбург — Новый Уренгой на карте со всеми остановками

Расписание поезда Оренбург — Новый Уренгой с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Оренбург

07:45

0 км.

0 ч. 0 мин.

Саракташ

09:18

4 мин.

09:22

88 км.

1 ч. 33 мин.

Кувандык

10:36

5 мин.

10:41

164 км.

2 ч. 51 мин.

Медногорск

11:09

2 мин.

11:11

182 км.

3 ч. 24 мин.

Никель

12:34

2 мин.

12:36

252 км.

4 ч. 49 мин.

Орск

12:49

44 мин.

13:33

257 км.

5 ч. 4 мин.

Новоорск

14:05

2 мин.

14:07

290 км.

6 ч. 20 мин.

Шильда

15:04

2 мин.

15:06

361 км.

7 ч. 19 мин.

Айдырля

15:25

2 мин.

15:27

380 км.

7 ч. 40 мин.

Байтук

15:42

2 мин.

15:44

395 км.

7 ч. 57 мин.

Бреды

16:18

2 мин.

16:20

437 км.

8 ч. 33 мин.

Карталы 1

17:23

30 мин.

17:53

511 км.

9 ч. 38 мин.

Тамерлан

18:29

2 мин.

18:31

554 км.

10 ч. 44 мин.

Троицк

19:42

3 мин.

19:45

643 км.

11 ч. 57 мин.

Нижнеувельская

20:15

2 мин.

20:17

682 км.

12 ч. 30 мин.

Челябинск-Главный

21:22

55 мин.

22:17

759 км.

13 ч. 37 мин.

Аргаяш

23:17

2 мин.

23:19

810 км.

15 ч. 32 мин.

Кыштым

23:57

2 мин.

23:59

843 км.

16 ч. 12 мин.

Верхний Уфалей

01:00

16 мин.

01:16

885 км.

17 ч. 15 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

03:09

61 мин.

04:10

976 км.

19 ч. 24 мин.

Богданович

05:43

2 мин.

05:45

1064 км.

21 ч. 58 мин.

Камышлов

06:23

2 мин.

06:25

1105 км.

22 ч. 38 мин.

Талица

07:24

2 мин.

07:26

1171 км.

23 ч. 39 мин.

Тюмень

09:08

64 мин.

10:12

1278 км.

1 д. 1 ч. 23 мин.

Усть-Тавда

12:24

3 мин.

12:27

1398 км.

1 д. 4 ч. 39 мин.

Тобольск

13:49

10 мин.

13:59

1486 км.

1 д. 6 ч. 4 мин.

Юность-Комсомольская

15:23

2 мин.

15:25

1571 км.

1 д. 7 ч. 38 мин.

Демьянка

16:48

16 мин.

17:04

1655 км.

1 д. 9 ч. 3 мин.

Салым

18:34

3 мин.

18:37

1755 км.

1 д. 10 ч. 49 мин.

Куть-Ях

19:24

2 мин.

19:26

1797 км.

1 д. 11 ч. 39 мин.

Пыть-Ях

20:27

7 мин.

20:34

1861 км.

1 д. 12 ч. 42 мин.

Усть-Юган

21:01

2 мин.

21:03

1884 км.

1 д. 13 ч. 16 мин.

Сургут

22:33

50 мин.

23:23

1926 км.

1 д. 14 ч. 48 мин.

Ульт Ягун

01:14

2 мин.

01:16

1978 км.

1 д. 17 ч. 29 мин.

Когалым

03:03

6 мин.

03:09

2064 км.

1 д. 19 ч. 18 мин.

Ноябрьск 1

05:31

5 мин.

05:36

2167 км.

1 д. 21 ч. 46 мин.

Ноябрьск 2

05:55

10 мин.

06:05

2178 км.

1 д. 22 ч. 10 мин.

Ханымей

07:17

5 мин.

07:22

2241 км.

1 д. 23 ч. 32 мин.

Пурпе

09:19

17 мин.

09:36

2333 км.

2 д. 1 ч. 34 мин.

Пуровск

11:09

5 мин.

11:14

2397 км.

2 д. 3 ч. 24 мин.

Сывдарма

11:57

2 мин.

11:59

2434 км.

2 д. 4 ч. 12 мин.

Коротчаево

13:38

5 мин.

13:43

2510 км.

2 д. 5 ч. 53 мин.

Новый Уренгой

15:14

2579 км.

2 д. 7 ч. 29 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Оренбург → Новый Уренгой Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Оренбург и Новый Уренгой

Информация о поезде 380У

Планируете поездку по маршруту Оренбург — Новый Уренгой? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 380У. Этот поезд отправляется со станции Оренбург в 07:45 и прибывает на конечную станцию Новый Уренгой в 15:14. Вся дорога занимает 2 д. 7 ч. 29 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 42 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 380У Оренбург - Новый Уренгой: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

43 станции

Самая длинная остановка:

64 мин. – станция Тюмень

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом zhd-online.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. Zhd-online.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

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Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Оксана

    Очень некомфортно было ехать. В вагоне на окне большой слой наледи, холодно. Отопление не справлялось как нужно. Сидения скрипучие.

    Ответить
  2. Александр Валентинович

    Поездка прошла замечательно! Повезло с попутчиками. Попались очень общительные ребята, с которыми проболтали до моей остановки. Проводница тоже приятная девушка.

    Ответить
  3. Дарья Матвеева

    Сколько себя помню – в поездах всегда это было и видимо никуда не денется. Я говорю про запрет на алкоголь – его давно уже пора ввести!!! Невозможно ехать, когда в поезде кто-то напивается, а потом туда сюда по вагону ходит курить и громко разговаривает.

    Ответить
  4. Вероника Петровна

    Как же надоели эти старые вагоны, которые до сих пор никак не могут поменять! Цена непонятно как формируется. Втридорого дерут а сервиса ноль!

    Ответить
  5. Никита

    Как можно такие поезда вообще выпускать на линии? Мобильный никак не зарядить – в вагоне нет рабочих розеток. Туалет – до сих пор все на рельсы летит!!!

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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