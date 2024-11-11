Поезд 347Ж Санкт-Петербург — Уфа

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:45

Санкт-Петербург

2 д. 2 ч. 25 мин.

20:10

Уфа

54

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Маршрут следования поезда 347Ж Санкт-Петербург — Уфа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Санкт-Петербург — Уфа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Санкт-Петербург
Московский Вокзал

17:45

0 км.

0 ч. 0 мин.

Малая Вишера

20:32

1 мин.

20:33

160 км.

2 ч. 47 мин.

Окуловка

21:44

1 мин.

21:45

241 км.

3 ч. 59 мин.

Бологое-Московское

23:07

40 мин.

23:47

311 км.

5 ч. 22 мин.

Удомля

00:43

5 мин.

00:48

366 км.

6 ч. 58 мин.

Максатиха

01:44

2 мин.

01:46

417 км.

7 ч. 59 мин.

Бежецк

02:41

4 мин.

02:45

466 км.

8 ч. 56 мин.

Сонково

03:11

18 мин.

03:29

493 км.

9 ч. 26 мин.

Пищалкино

03:47

2 мин.

03:49

505 км.

10 ч. 2 мин.

Родионово

04:07

16 мин.

04:23

520 км.

10 ч. 22 мин.

Некоуз

04:51

2 мин.

04:53

547 км.

11 ч. 6 мин.

Шестихино

05:05

1 мин.

05:06

558 км.

11 ч. 20 мин.

Волга

05:17

2 мин.

05:19

568 км.

11 ч. 32 мин.

Рыбинск
Пассажирский

05:53

18 мин.

06:11

595 км.

12 ч. 8 мин.

Ярославль
Главный

08:02

37 мин.

08:39

670 км.

14 ч. 17 мин.

Бурмакино

09:20

1 мин.

09:21

705 км.

15 ч. 35 мин.

Нерехта

09:40

3 мин.

09:43

719 км.

15 ч. 55 мин.

Фурманов

10:33

2 мин.

10:35

760 км.

16 ч. 48 мин.

Ермолино

10:54

2 мин.

10:56

778 км.

17 ч. 9 мин.

Иваново

11:21

30 мин.

11:51

796 км.

17 ч. 36 мин.

Шуя

12:26

4 мин.

12:30

825 км.

18 ч. 41 мин.

Савино

12:56

2 мин.

12:58

855 км.

19 ч. 11 мин.

Ковров 1

13:36

33 мин.

14:09

880 км.

19 ч. 51 мин.

Вязники

14:46

2 мин.

14:48

936 км.

21 ч. 1 мин.

Ильино

15:25

2 мин.

15:27

982 км.

21 ч. 40 мин.

Дзержинск

15:49

2 мин.

15:51

1015 км.

22 ч. 4 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

16:18

45 мин.

17:03

1047 км.

22 ч. 33 мин.

Арзамас 1

18:42

28 мин.

19:10

1149 км.

1 д. 0 ч. 57 мин.

Шатки

19:51

2 мин.

19:53

1180 км.

1 д. 2 ч. 6 мин.

Лукоянов

20:26

2 мин.

20:28

1208 км.

1 д. 2 ч. 41 мин.

Ужовка

21:22

2 мин.

21:24

1247 км.

1 д. 3 ч. 37 мин.

Оброчное

21:57

2 мин.

21:59

1276 км.

1 д. 4 ч. 12 мин.

Красный Узел

22:30

30 мин.

23:00

1304 км.

1 д. 4 ч. 45 мин.

Саранск

23:33

11 мин.

23:44

1330 км.

1 д. 5 ч. 48 мин.

Рузаевка

00:21

32 мин.

00:53

1352 км.

1 д. 6 ч. 36 мин.

Сура

01:56

2 мин.

01:58

1407 км.

1 д. 8 ч. 11 мин.

Ночка

02:19

2 мин.

02:21

1430 км.

1 д. 8 ч. 34 мин.

Инза

02:39

27 мин.

03:06

1446 км.

1 д. 8 ч. 54 мин.

Вешкайма

04:32

5 мин.

04:37

1500 км.

1 д. 10 ч. 47 мин.

Ульяновск
Центральный

06:15

71 мин.

07:26

1581 км.

1 д. 12 ч. 30 мин.

Верхняя Терраса

07:56

2 мин.

07:58

1596 км.

1 д. 14 ч. 11 мин.

Димитровград

09:16

5 мин.

09:21

1666 км.

1 д. 15 ч. 31 мин.

Нурлат

11:20

5 мин.

11:25

1747 км.

1 д. 17 ч. 35 мин.

Челна

11:48

2 мин.

11:50

1766 км.

1 д. 18 ч. 3 мин.

Шентала

12:19

2 мин.

12:21

1790 км.

1 д. 18 ч. 34 мин.

Клявлино

13:10

2 мин.

13:12

1831 км.

1 д. 19 ч. 25 мин.

Бугульма

14:19

10 мин.

14:29

1889 км.

1 д. 20 ч. 34 мин.

Уруссу

15:31

1 мин.

15:32

1931 км.

1 д. 21 ч. 46 мин.

Туймазы

15:56

10 мин.

16:06

1947 км.

1 д. 22 ч. 11 мин.

Кандры

16:36

25 мин.

17:01

1972 км.

1 д. 22 ч. 51 мин.

Буздяк

17:39

2 мин.

17:41

1999 км.

1 д. 23 ч. 54 мин.

Чишмы 1

18:54

2 мин.

18:56

2055 км.

2 д. 1 ч. 9 мин.

Дема

19:54

1 мин.

19:55

2086 км.

2 д. 2 ч. 9 мин.

Уфа

20:10

2095 км.

2 д. 2 ч. 25 мин.

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Погода на станциях Санкт-Петербург и Уфа

Информация о поезде 347Ж

Планируете поездку по маршруту Санкт-Петербург — Уфа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 347Ж. Этот поезд отправляется со станции Санкт-Петербург в 17:45 и прибывает на конечную станцию Уфа в 20:10. Вся дорога занимает 2 д. 2 ч. 25 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 22 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 347Ж

Количество остановок поезда:

54 станции

Самая длинная остановка:

71 мин. – станция Ульяновск (Центральный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Елена Данииловна

    Отличный поезд. В вагоне свежий воздух, исправно работает кондиционер. Поездка прошла очень легко и непринужденно.

    Ответить
  2. Сергей

    Впечатление о поезде только положительное. Во-первых очень приветливая проводница, которая на протяжении всей дороги заботилась и показывала профессионализм высочайшего класса. Во-вторых хорошее состояние вагона и чистота в вагоне.

    Ответить
  3. Виктория Федоровна

    Отсутствие биотуалетов в 21 году в поездах угнетает. Неужели так сложно переоборудовать и сделать так, чтобы пассажирам было комфортно? Отвратительное ощущение.

    Ответить
  4. Роман

    В вагоне было холодно. В частности сильно дуло из окна. Если первую ночь было еще терпмо, то во вторую я чуть не окоченел. Что за условия вы людям предоставляете….

    Ответить
  5. Анна

    Билет очень дорогой. И за эту стоимость не было даже биотуалета, чтобы можно было нормально сходить! Дикари мы вам что-ли? Три шкуры дерете!

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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