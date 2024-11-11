Маршрут следования и продажа билетов
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10:53
2 д. 1 ч. 36 мин.
12:29
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Маршрут следования поезда 347Й Уфа — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
10:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дема
11:09
11:10
9 км.
0 ч. 16 мин.
Чишмы 1
11:48
11:50
40 км.
0 ч. 55 мин.
Буздяк
12:51
12:53
96 км.
1 ч. 58 мин.
Кандры
13:22
13:47
123 км.
2 ч. 29 мин.
Туймазы
14:31
14:38
148 км.
3 ч. 38 мин.
Уруссу
15:04
15:06
164 км.
4 ч. 11 мин.
Бугульма
16:24
16:34
206 км.
5 ч. 31 мин.
Клявлино
17:52
17:54
264 км.
6 ч. 59 мин.
Шентала
18:49
18:51
305 км.
7 ч. 56 мин.
Челна
19:15
19:17
329 км.
8 ч. 22 мин.
Нурлат
19:41
19:51
348 км.
8 ч. 48 мин.
Димитровград
21:28
21:33
429 км.
10 ч. 35 мин.
Верхняя Терраса
22:51
22:53
499 км.
11 ч. 58 мин.
Ульяновск
Центральный
23:19
00:01
514 км.
12 ч. 26 мин.
Вешкайма
01:40
01:42
595 км.
14 ч. 47 мин.
Инза
03:02
03:22
649 км.
16 ч. 9 мин.
Ночка
03:42
03:43
665 км.
16 ч. 49 мин.
Сура
04:04
04:05
688 км.
17 ч. 11 мин.
Рузаевка
05:13
05:46
743 км.
18 ч. 20 мин.
Саранск
06:20
06:33
765 км.
19 ч. 27 мин.
Красный Узел
07:04
07:48
791 км.
20 ч. 11 мин.
Оброчное
08:17
08:19
819 км.
21 ч. 24 мин.
Ужовка
08:52
09:07
848 км.
21 ч. 59 мин.
Лукоянов
10:08
10:14
887 км.
23 ч. 15 мин.
Шатки
10:41
10:43
915 км.
23 ч. 48 мин.
Арзамас 1
11:23
12:22
946 км.
1 д. 0 ч. 30 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
14:11
14:56
1048 км.
1 д. 3 ч. 18 мин.
Дзержинск
15:25
15:27
1080 км.
1 д. 4 ч. 32 мин.
Ильино
15:53
15:54
1113 км.
1 д. 5 ч. 0 мин.
Вязники
16:32
16:55
1159 км.
1 д. 5 ч. 39 мин.
Ковров 1
18:28
18:30
1215 км.
1 д. 7 ч. 35 мин.
Савино
19:20
19:23
1240 км.
1 д. 8 ч. 27 мин.
Шуя
20:09
20:13
1270 км.
1 д. 9 ч. 16 мин.
Иваново
20:44
21:14
1299 км.
1 д. 9 ч. 51 мин.
Ермолино
21:39
21:41
1317 км.
1 д. 10 ч. 46 мин.
Фурманов
21:59
22:01
1335 км.
1 д. 11 ч. 6 мин.
Нерехта
22:48
22:51
1376 км.
1 д. 11 ч. 55 мин.
Бурмакино
23:09
23:10
1390 км.
1 д. 12 ч. 16 мин.
Ярославль
Главный
23:49
00:19
1425 км.
1 д. 12 ч. 56 мин.
Рыбинск
Пассажирский
01:30
01:35
1500 км.
1 д. 14 ч. 37 мин.
Тихменево
01:52
01:53
1513 км.
1 д. 14 ч. 59 мин.
Волга
02:10
02:11
1526 км.
1 д. 15 ч. 17 мин.
Шестихино
02:25
02:26
1536 км.
1 д. 15 ч. 32 мин.
Некоуз
02:40
02:42
1547 км.
1 д. 15 ч. 47 мин.
Родионово
03:10
03:11
1574 км.
1 д. 16 ч. 17 мин.
Пищалкино
03:28
03:29
1589 км.
1 д. 16 ч. 35 мин.
Сонково
03:44
03:49
1601 км.
1 д. 16 ч. 51 мин.
Бежецк
04:18
04:21
1628 км.
1 д. 17 ч. 25 мин.
Максатиха
05:00
05:02
1677 км.
1 д. 18 ч. 7 мин.
Малышево
05:17
05:19
1691 км.
1 д. 18 ч. 24 мин.
Брусово
05:33
05:35
1703 км.
1 д. 18 ч. 40 мин.
Еремково
05:47
05:49
1711 км.
1 д. 18 ч. 54 мин.
Удомля
06:05
06:10
1726 км.
1 д. 19 ч. 12 мин.
Мста
06:36
06:38
1754 км.
1 д. 19 ч. 43 мин.
Бологое-Московское
07:12
08:02
1781 км.
1 д. 20 ч. 19 мин.
Окуловка
09:47
09:48
1851 км.
1 д. 22 ч. 54 мин.
Малая Вишера
10:36
10:37
1932 км.
1 д. 23 ч. 43 мин.
Чудово-Московское
11:03
11:04
1975 км.
2 д. 0 ч. 10 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
12:29
2091 км.
2 д. 1 ч. 36 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 7
Этим поездом ехала уже в третий раз и происшествий за время следования ни разу не было. Есть конечно небольшие недостатки, но они решаются вовремя и особых хлопот не доставляют. Обслуживание хорошее.
Хотелось бы выразить благодарность за чистоту и комфорт в поезде. Всё очень чисто. Полы моют тщательно. В туалетах порядок. Есть жидкое мыло и освежитель. Плохо только то, что работает в купе всего 1 розетка.
Брала купе в надежде что все будет хорошо на этот раз. Нет. Все как всегда. Старые грязные купе, вонь какая-то стоит. Когда уже российские железные дороги наконец в порядок приведут и обновят составы которые там передвигабтся!?
Взял по глупости билет рядом с туалетом. Пассажиры всю дорогу постоянно туда ходили и стучали дверями. Что по итогу начало настолько сильно бесить, что я уже хотел сходить раньше своей станции. Никогда не берите возле туалета!
В общем было даже неплохо, однако состояние туалета меня просто в шок привело! Все грязно, воняет жуть! Бумаги не было, полотенец тоже! Кругом то ли воды поналивали, то ли промазали когда ходили в туалет! Фуууу!!!!!!!!!!!!!!!!
Ехал в 13 вагоне. Были как свои минусы, так и плюсы. Если сильно не придираться к мелочам, то ехать можно. Понравилось что была молодая проводница.
Вагон был без кондиционера, но было очень комфортно. Во время всей поездки немного напрягала лишь лестница на верхнюю полку, которая нормально не фиксировалась и иногда постукивала.