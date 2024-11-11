Поезд 325Ж Белогорск — Нерюнгри

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 325Ж Белогорск — Нерюнгри. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

01:30

Белогорск

23 ч. 35 мин.

01:05

Нерюнгри

41

Купить билеты

Маршрут следования поезда 325Ж Белогорск — Нерюнгри на карте со всеми остановками

Расписание поезда Белогорск — Нерюнгри с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Белогорск

01:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Серышево

01:49

10 мин.

01:59

19 км.

0 ч. 19 мин.

Арга

02:17

1 мин.

02:18

41 км.

0 ч. 47 мин.

Михайло-Чесноковская

02:29

1 мин.

02:30

51 км.

0 ч. 59 мин.

Свободный

02:39

15 мин.

02:54

56 км.

1 ч. 9 мин.

Бузули

03:19

2 мин.

03:21

84 км.

1 ч. 49 мин.

Ледяная

03:33

2 мин.

03:35

95 км.

2 ч. 3 мин.

Шимановская

04:12

22 мин.

04:34

134 км.

2 ч. 42 мин.

Мухинская

05:13

1 мин.

05:14

177 км.

3 ч. 43 мин.

Сиваки

05:48

2 мин.

05:50

227 км.

4 ч. 18 мин.

Ушумун

06:10

2 мин.

06:12

249 км.

4 ч. 40 мин.

Чалганы

06:32

1 мин.

06:33

268 км.

5 ч. 2 мин.

Тыгда

06:53

10 мин.

07:03

287 км.

5 ч. 23 мин.

Дактуй

07:30

1 мин.

07:31

314 км.

6 ч. 0 мин.

Магдагачи

08:05

15 мин.

08:20

341 км.

6 ч. 35 мин.

Гонжа

08:56

1 мин.

08:57

372 км.

7 ч. 26 мин.

Гудачи

09:15

1 мин.

09:16

387 км.

7 ч. 45 мин.

Талдан

09:55

2 мин.

09:57

414 км.

8 ч. 25 мин.

Ангарич

10:33

1 мин.

10:34

444 км.

9 ч. 3 мин.

Ульручьи

10:51

1 мин.

10:52

457 км.

9 ч. 21 мин.

Невер
Большой Невер

11:20

1 мин.

11:21

472 км.

9 ч. 50 мин.

Сковородино

11:45

60 мин.

12:45

486 км.

10 ч. 15 мин.

Штурм

13:52

1 мин.

13:53

516 км.

12 ч. 22 мин.

Мохортов

14:13

1 мин.

14:14

525 км.

12 ч. 43 мин.

Муртыгит

14:38

1 мин.

14:39

539 км.

13 ч. 8 мин.

Пурикан

15:03

1 мин.

15:04

554 км.

13 ч. 33 мин.

Аносовская

15:27

2 мин.

15:29

566 км.

13 ч. 57 мин.

Заболотное

16:09

2 мин.

16:11

587 км.

14 ч. 39 мин.

Беленькая

16:44

2 мин.

16:46

603 км.

15 ч. 14 мин.

Тында

17:53

123 мин.

19:56

640 км.

16 ч. 23 мин.

Гилюй

20:50

1 мин.

20:51

671 км.

19 ч. 20 мин.

Могот

21:22

1 мин.

21:23

694 км.

19 ч. 52 мин.

Рихард Зорге

21:50

1 мин.

21:51

710 км.

20 ч. 20 мин.

Якутский

22:14

1 мин.

22:15

720 км.

20 ч. 44 мин.

Нагорная Якутская

22:31

6 мин.

22:37

727 км.

21 ч. 1 мин.

Аям

23:06

2 мин.

23:08

743 км.

21 ч. 36 мин.

Золотинка

23:33

4 мин.

23:37

756 км.

22 ч. 3 мин.

Окурдан

23:59

2 мин.

00:01

764 км.

22 ч. 29 мин.

Оборчо

00:28

1 мин.

00:29

787 км.

22 ч. 58 мин.

Беркакит

00:50

2 мин.

00:52

802 км.

23 ч. 20 мин.

Нерюнгри

01:05

810 км.

23 ч. 35 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Белогорск → Нерюнгри Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Белогорск и Нерюнгри

Информация о поезде 325Ж

Планируете поездку по маршруту Белогорск — Нерюнгри? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 325Ж. Этот поезд отправляется со станции Белогорск в 01:30 и прибывает на конечную станцию Нерюнгри в 01:05. Вся дорога занимает 23 ч. 35 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 6 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 325Ж

Количество остановок поезда:

41 станция

Самая длинная остановка:

123 мин. – станция Тында

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом zhd-online.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. Zhd-online.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Инна

    Все было просто на 5+!!!!!!!! Очень чистый и комфортный вагон, приятные проводницы. Туалеты тоже на протяжении поездки были в чистоте. Сама лично видела как проводница 2 раза проводила уборку в санузлах!

    Ответить
  2. Дмитрий Гусев

    Были по дороге очень странные моменты, когда нас из стороны в сторону сильно шатало. Ребенок спал на верхней полке – я боялся, чтобы его оттуда не сбросило. Было явно понятно что дело в рельсах. К машинисту поезда претензий не имею.

    Ответить
  3. Алтынбаева Инесса

    12 августа 2021 – сели в вагон, а там сидения настолько твердые, что я себе подстилала кофту! Вообще жесть. В прошлый раз ездила – было все нормально. В этот раз почему-то какой-то вагон дебильный попался.

    Ответить
  4. Екатерина Фролова

    Спасибо за оказанные удобства. Приятные и доброжелательные проводницы. Поезд не новый, но вполне уютный и аккуратный.

    Ответить
  5. Анжелика

    Сели в вагон а там как в морозильнике. Это же надо, на дворе 19 декабря 2021 а они нормально не топят. Сделала замечание проводнице, та сказала что отопление не до конца исправно. У меня вопрос – кто додумался отправлять зимой вагон на линию с неисправным отоплением!!??!?!??!!?

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 325Ж:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
билеты онлайн