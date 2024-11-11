Маршрут следования и продажа билетов
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20:30
1 д. 6 ч. 45 мин.
03:15
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Маршрут следования поезда 322И Иркутск — Забайкальск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Забайкальск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
20:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гончарово
20:56
20:58
13 км.
0 ч. 26 мин.
Слюдянка 1
23:08
23:10
78 км.
2 ч. 38 мин.
Байкальск
23:56
23:58
116 км.
3 ч. 26 мин.
Выдрино
00:28
00:30
145 км.
3 ч. 58 мин.
Мысовая
01:56
01:58
234 км.
5 ч. 26 мин.
Тимлюй
03:00
03:02
294 км.
6 ч. 30 мин.
Селенга
03:20
03:22
311 км.
6 ч. 50 мин.
Улан-Удэ
04:38
05:06
364 км.
8 ч. 8 мин.
Заудинский
05:19
05:20
370 км.
8 ч. 49 мин.
Заиграево
06:04
06:07
411 км.
9 ч. 34 мин.
Новоильинский
06:41
06:44
445 км.
10 ч. 11 мин.
Петровский Завод
07:31
07:42
489 км.
11 ч. 1 мин.
Хилок
10:26
10:50
600 км.
13 ч. 56 мин.
Хушенга
11:33
11:35
633 км.
15 ч. 3 мин.
Харагун
11:56
11:58
654 км.
15 ч. 26 мин.
Чита 2
15:51
16:29
821 км.
19 ч. 21 мин.
Карымская
18:35
19:15
894 км.
22 ч. 5 мин.
Могойтуй
20:39
20:49
949 км.
1 д. 0 ч. 9 мин.
Оловянная
22:11
22:36
1008 км.
1 д. 1 ч. 41 мин.
Ясногорск
22:55
23:05
5996 км.
1 д. 2 ч. 25 мин.
Борзя
00:23
01:12
11074 км.
1 д. 3 ч. 53 мин.
Забайкал
03:15
11175 км.
1 д. 6 ч. 45 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
Спасибо – очень приятно было ехать в таком ухоженном поезде. Проводница Марина была очень внимательной и вежливой. Попробовала еду, которую подавали в поезде – вполне нормально. Но цены конечно завышены.
Ехал на нем 16 марта 2020 года. На улице было уже тепло, в поезде работал кондиционер и всю дорогу поддерживал комфортную температуру воздуха.
Я, мама и моя дочка выбрали этот поезд по большому количеству положительных отзывов. Могу сказать одно – поездка очень понравилась. Давно я не ездила с таким комфортом.
Хорошо. Чисто. Приятно. Чай не вкусный и дорогой. В вагоне удобные кресла, спина после них не болела. 9 из 10 точно можно поставить!
Биотуалеты везде, чисто и вежливая проводница. В купе нет пыли. Все почти новое. Удобно сидеть. Сервис на высоте. Рекомендую.