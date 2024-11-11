Маршрут следования и продажа билетов
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13:12
3 д. 2 ч. 19 мин.
15:31
28
Маршрут следования поезда 319Ж Волгоград — Куляб (Таджикистан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Куляб (Таджикистан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
13:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волжский
13:53
14:03
21 км.
0 ч. 41 мин.
Владимировка
15:53
16:01
139 км.
2 ч. 41 мин.
Верхний Баскунчак
16:47
16:57
180 км.
3 ч. 35 мин.
Аксарайская
19:41
22:01
366 км.
6 ч. 29 мин.
Ганюшкино
01:37
03:07
447 км.
12 ч. 25 мин.
Исатай
04:16
04:21
525 км.
15 ч. 4 мин.
Ак-Кистау
05:26
05:31
610 км.
16 ч. 14 мин.
Атырау
06:38
06:58
682 км.
17 ч. 26 мин.
Доссор
08:33
08:38
768 км.
19 ч. 21 мин.
Макат
09:15
09:35
799 км.
20 ч. 3 мин.
Кульсары
11:15
11:40
888 км.
22 ч. 3 мин.
Бейнеу
14:56
16:26
1093 км.
1 д. 1 ч. 44 мин.
Кунград
01:50
02:20
1478 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Мискин
07:05
08:15
1749 км.
1 д. 17 ч. 53 мин.
Бухара 1
13:19
13:49
2082 км.
2 д. 0 ч. 7 мин.
Карши
15:55
16:25
2227 км.
2 д. 2 ч. 43 мин.
Дарбанд
20:46
20:54
2357 км.
2 д. 7 ч. 34 мин.
Кумкурган
22:23
23:00
2418 км.
2 д. 9 ч. 11 мин.
Душанбе 1
03:57
06:40
2550 км.
2 д. 14 ч. 45 мин.
Рохаты
06:55
06:57
2556 км.
2 д. 17 ч. 43 мин.
Янги-Базар
07:20
07:30
2568 км.
2 д. 18 ч. 8 мин.
Яван
09:04
09:09
2592 км.
2 д. 19 ч. 52 мин.
Вахш
10:11
10:13
2627 км.
2 д. 20 ч. 59 мин.
Хатлон
10:37
11:02
2644 км.
2 д. 21 ч. 25 мин.
Сангтуда
11:36
11:38
2669 км.
2 д. 22 ч. 24 мин.
Дангара
12:42
12:44
2687 км.
2 д. 23 ч. 30 мин.
Куляб
15:31
2733 км.
3 д. 2 ч. 19 мин.
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