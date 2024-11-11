Маршрут следования и продажа билетов
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17:30
16 ч. 59 мин.
10:29
15
Маршрут следования поезда 316С Симферополь — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
17:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
18:47
19:12
86 км.
1 ч. 17 мин.
Владиславовка
20:52
20:57
183 км.
3 ч. 22 мин.
Семь Колодезей
21:41
21:45
217 км.
4 ч. 11 мин.
Багерово
23:00
23:03
259 км.
5 ч. 30 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
23:20
23:25
269 км.
5 ч. 50 мин.
Тамань
23:55
00:25
313 км.
6 ч. 25 мин.
Абинская
02:42
02:44
413 км.
9 ч. 12 мин.
Горячий Ключ
04:54
05:33
494 км.
11 ч. 24 мин.
Туапсе
07:27
07:39
555 км.
13 ч. 57 мин.
Лазаревская
08:35
08:38
582 км.
15 ч. 5 мин.
Лоо
09:20
09:23
614 км.
15 ч. 50 мин.
Сочи
09:46
09:56
630 км.
16 ч. 16 мин.
Хоста
10:15
10:17
643 км.
16 ч. 45 мин.
Адлер
10:29
651 км.
16 ч. 59 мин.
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