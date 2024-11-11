Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 316Э Адлер — Симферополь. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:12
19 ч. 8 мин.
10:20
15
Маршрут следования поезда 316Э Адлер — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
15:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
15:24
15:26
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
15:46
15:56
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
16:15
16:23
37 км.
1 ч. 3 мин.
Лазаревская
17:05
17:10
69 км.
1 ч. 53 мин.
Туапсе
17:57
18:08
96 км.
2 ч. 45 мин.
Горячий Ключ
20:16
20:48
157 км.
5 ч. 4 мин.
Абинская
00:34
00:36
238 км.
9 ч. 22 мин.
Тамань
03:03
04:03
338 км.
11 ч. 51 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
04:30
04:45
382 км.
13 ч. 18 мин.
Багерово
05:01
05:03
392 км.
13 ч. 49 мин.
Семь Колодезей
06:07
06:15
434 км.
14 ч. 55 мин.
Владиславовка
07:09
07:15
468 км.
15 ч. 57 мин.
Джанкой
08:30
08:55
565 км.
17 ч. 18 мин.
Симферополь
10:20
651 км.
19 ч. 8 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Симферополь Распечатать расписание поезда