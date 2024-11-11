Поезд 305М Усинск — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

21:10

Усинск

1 д. 12 ч. 48 мин.

09:58

Москва

31

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Маршрут следования поезда 305М Усинск — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Усинск — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Усинск

21:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Разъезд 81км

21:39

1 мин.

21:40

20 км.

0 ч. 29 мин.

Юкост

22:12

3 мин.

22:15

42 км.

1 ч. 2 мин.

Сыня

23:10

2 мин.

23:12

91 км.

2 ч. 0 мин.

Аранец

23:39

1 мин.

23:40

112 км.

2 ч. 29 мин.

Мишаяг

23:58

1 мин.

23:59

125 км.

2 ч. 48 мин.

Печора

00:11

79 мин.

01:30

134 км.

3 ч. 1 мин.

Кожва 1

01:48

2 мин.

01:50

146 км.

4 ч. 38 мин.

Чикшино

02:22

2 мин.

02:24

181 км.

5 ч. 12 мин.

Каджером

03:01

1 мин.

03:02

216 км.

5 ч. 51 мин.

Ираель

03:48

1 мин.

03:49

260 км.

6 ч. 38 мин.

Малая Пера

04:17

1 мин.

04:18

290 км.

7 ч. 7 мин.

Сосногорск

05:28

23 мин.

05:51

369 км.

8 ч. 18 мин.

Ухта

06:11

10 мин.

06:21

378 км.

9 ч. 1 мин.

Синдор

09:08

1 мин.

09:09

499 км.

11 ч. 58 мин.

Княжпогост

10:16

1 мин.

10:17

557 км.

13 ч. 6 мин.

Микунь

11:09

19 мин.

11:28

606 км.

13 ч. 59 мин.

Урдома

12:59

1 мин.

13:00

710 км.

15 ч. 49 мин.

Низовка

14:18

1 мин.

14:19

804 км.

17 ч. 8 мин.

Сольвычегодск

14:40

4 мин.

14:44

816 км.

17 ч. 30 мин.

Котлас Южный

15:09

50 мин.

15:59

829 км.

17 ч. 59 мин.

Котлас-Узловой

16:15

10 мин.

16:25

834 км.

19 ч. 5 мин.

Костылево

19:46

3 мин.

19:49

1018 км.

22 ч. 36 мин.

Кулой

20:27

5 мин.

20:32

1058 км.

23 ч. 17 мин.

Вельск

20:58

4 мин.

21:02

1080 км.

23 ч. 48 мин.

Платформа 62км

21:41

1 мин.

21:42

1120 км.

1 д. 0 ч. 31 мин.

Коноша 1

22:42

35 мин.

23:17

1179 км.

1 д. 1 ч. 32 мин.

Вологда 1

01:40

21 мин.

02:01

1376 км.

1 д. 4 ч. 30 мин.

Данилов

04:01

30 мин.

04:31

1490 км.

1 д. 6 ч. 51 мин.

Ярославль
Главный

05:29

26 мин.

05:55

1555 км.

1 д. 8 ч. 19 мин.

Москва
Ярославский Вокзал

09:58

1799 км.

1 д. 12 ч. 48 мин.

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Погода на станциях Усинск и Москва

Информация о поезде 305М

Планируете поездку по маршруту Усинск — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 305М. Этот поезд отправляется со станции Усинск в 21:10 и прибывает на конечную станцию Москва в 09:58. Вся дорога занимает 1 д. 12 ч. 48 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 39 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 305М

Количество остановок поезда:

31 станция

Самая длинная остановка:

79 мин. – станция Печора

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Мария

    Поездка была не такой комфортной как я ожидала вначале. В плане какого-то базового комфорта было все ок. Сидения не твердые и так далее. Но кондиционер очень сильно дул и это просто было невозможно вытерпеть! Просила проводницу сделать поменьше – она сказала что может только отключить, но тогда дышать будет нечем. Так и ехали и терпели.

    Ответить
  2. Константин Дмитриевич

    Попался очень хороший вагон (а может они все такие?) – ехал и наслаждался поездкой. В вагоне несколько раз за время поездки делали сухую уборку. Проводница следила за чистотой вагона и после каждой остановки проходила веником, если нужно было. Очень круто.

    Ответить
  3. Громова Юлия

    Очень удобное время отправления и прибытия. Меня встречали, поезд прибыл строго по расписанию. Не пришлось никому ждать. Замечательная поездка.

    Ответить
  4. Прокоп Анна

    Простояли в дороге полтора часа просто потому что там что-то поломалось. Притом никто ничего не мог нормально сказать. А потом просто взяли и поехали.

    Ответить
  5. Александр Ж.

    Жаль что до сих пор такое старье ездит и его никак не заменят на что-то стоящее. Очень хотелось бы наконец-то увидеть что-то похожее на немецкие поезда, которые там уже много лет ездят.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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