Поезд 282Я Череповец — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:20

Череповец

1 д. 22 ч. 22 мин.

12:42

Адлер

38

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Маршрут следования поезда 282Я Череповец — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Череповец — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Череповец 1

14:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Шексна

15:02

3 мин.

15:05

34 км.

0 ч. 42 мин.

Чебсара

15:26

2 мин.

15:28

51 км.

1 ч. 6 мин.

Кипелово

15:50

2 мин.

15:52

69 км.

1 ч. 30 мин.

Вологда 1

16:50

44 мин.

17:34

111 км.

2 ч. 30 мин.

Грязовец

18:17

2 мин.

18:19

151 км.

3 ч. 57 мин.

Данилов

19:38

34 мин.

20:12

228 км.

5 ч. 18 мин.

Ярославль
Главный

21:15

10 мин.

21:25

293 км.

6 ч. 55 мин.

Ростов
Ярославский

22:16

2 мин.

22:18

347 км.

7 ч. 56 мин.

Александров 1

23:48

2 мин.

23:50

445 км.

9 ч. 28 мин.

Рязань 2

04:07

27 мин.

04:34

651 км.

13 ч. 47 мин.

Богоявленск

06:20

2 мин.

06:22

809 км.

16 ч. 0 мин.

Мичуринск
Уральский

07:06

47 мин.

07:53

850 км.

16 ч. 46 мин.

Грязи
Воронежские

08:51

9 мин.

09:00

908 км.

18 ч. 31 мин.

Придача
Воронеж-Южный

10:50

5 мин.

10:55

1013 км.

20 ч. 30 мин.

Колодезная

11:25

2 мин.

11:27

1045 км.

21 ч. 5 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

12:07

4 мин.

12:11

1088 км.

21 ч. 47 мин.

Россошь

13:49

15 мин.

14:04

1176 км.

23 ч. 29 мин.

Кутейниково

15:55

2 мин.

15:57

1278 км.

1 д. 1 ч. 35 мин.

Миллерово

16:50

2 мин.

16:52

1333 км.

1 д. 2 ч. 30 мин.

Каменская

17:47

2 мин.

17:49

1399 км.

1 д. 3 ч. 27 мин.

Зверево

19:04

2 мин.

19:06

1434 км.

1 д. 4 ч. 44 мин.

Сулин

19:30

2 мин.

19:32

1449 км.

1 д. 5 ч. 10 мин.

Шахтная

20:11

2 мин.

20:13

1467 км.

1 д. 5 ч. 51 мин.

Новочеркасск

21:36

2 мин.

21:38

1503 км.

1 д. 7 ч. 16 мин.

Ростов
Главный

22:38

19 мин.

22:57

1541 км.

1 д. 8 ч. 18 мин.

Батайск

23:16

2 мин.

23:18

1551 км.

1 д. 8 ч. 56 мин.

Староминская-Тимашевск

00:28

2 мин.

00:30

1638 км.

1 д. 10 ч. 8 мин.

Каневская

01:08

2 мин.

01:10

1685 км.

1 д. 10 ч. 48 мин.

Брюховецкая

02:23

2 мин.

02:25

1717 км.

1 д. 12 ч. 3 мин.

Краснодар 1

04:28

6 мин.

04:34

1803 км.

1 д. 14 ч. 8 мин.

Горячий Ключ

07:01

39 мин.

07:40

1845 км.

1 д. 16 ч. 41 мин.

Туапсе

09:34

8 мин.

09:42

1906 км.

1 д. 19 ч. 14 мин.

Лазаревская

10:38

6 мин.

10:44

1933 км.

1 д. 20 ч. 18 мин.

Лоо

11:26

7 мин.

11:33

1965 км.

1 д. 21 ч. 6 мин.

Сочи

11:56

14 мин.

12:10

1981 км.

1 д. 21 ч. 36 мин.

Хоста

12:29

2 мин.

12:31

1994 км.

1 д. 22 ч. 9 мин.

Адлер

12:42

2002 км.

1 д. 22 ч. 22 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Череповец → Адлер Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Череповец и Адлер

Информация о поезде 282Я

Планируете поездку по маршруту Череповец — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 282Я. Этот поезд отправляется со станции Череповец в 14:20 и прибывает на конечную станцию Адлер в 12:42. Вся дорога занимает 1 д. 22 ч. 22 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 35 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 282Я Череповец - Адлер: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

38 станций

Самая длинная остановка:

47 мин. – станция Мичуринск (Уральский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Виктория

    Вроде все хорошо с большего. Единственное неудобство которое было во время поездки – это то что проводница ночью выключала кондиционер из-за чего становилось очень быстро душно и нечем было дышать. Просыпалась вся мокрая и дышать нечем было.

    Ответить
  2. Сергей Викторович

    Добрый день. Брал плацкарт. Ехал на верхней полке (в следующий раз буду брать нижнюю). В вагоне было тепло и чисто. Постельное белье тоже достойное и на уровне. Проводница была обычная. Не навязчивая, что хорошо.

    Ответить
  3. Анна Леонидовна Бондаренко

    Могу сказать что поездка мне понравилась. Ехать было комфортно и приятно до самого Адлера. В вагоне слава богу не было каких-нибудь алкашей и чурок.

    Ответить
  4. Валя

    У меня не очень приятный опыт езды. Для начала нужно сказать что у нас был один проводник на два вагона, поэтому иногда когда нужна была его помощь – найти его было не всегда возможно. А для продолжения – меня возмутило что он не разрешил воспользоваться его холодильником для того чтобы положить в него лекарства!!! Пришлось общаться с начальником поезда!!!

    Ответить
  5. Валерия

    Хороший вагон, оснащен кондиционером. Очень комфортно было ехать. Проводница нормальная девушка. На выбор много всяких вкусняшек к чаю.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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