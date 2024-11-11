Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 282С Адлер — Череповец на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Череповец с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
16:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
16:52
16:54
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
17:13
17:21
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
17:46
17:50
37 км.
1 ч. 6 мин.
Лазаревская
18:31
18:35
69 км.
1 ч. 51 мин.
Туапсе
19:20
19:34
96 км.
2 ч. 40 мин.
Горячий Ключ
21:11
22:02
157 км.
4 ч. 31 мин.
Краснодар 1
22:59
23:09
199 км.
6 ч. 19 мин.
Брюховецкая
00:21
00:23
285 км.
7 ч. 41 мин.
Староминская-Тимашевск
01:23
01:25
363 км.
8 ч. 43 мин.
Батайск
02:38
02:48
450 км.
9 ч. 58 мин.
Ростов
Главный
03:08
03:30
460 км.
10 ч. 28 мин.
Новочеркасск
04:22
04:24
498 км.
11 ч. 42 мин.
Шахтная
05:00
05:02
534 км.
12 ч. 20 мин.
Сулин
05:29
05:31
552 км.
12 ч. 49 мин.
Зверево
05:53
05:55
567 км.
13 ч. 13 мин.
Каменская
06:48
06:50
602 км.
14 ч. 8 мин.
Миллерово
07:50
07:52
668 км.
15 ч. 10 мин.
Кутейниково
08:44
08:46
723 км.
16 ч. 4 мин.
Россошь
10:49
11:04
825 км.
18 ч. 9 мин.
Евдаково
12:01
12:17
884 км.
19 ч. 21 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:55
13:01
914 км.
20 ч. 15 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:11
14:16
989 км.
21 ч. 31 мин.
Грязи
Воронежские
17:00
17:05
1094 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Мичуринск
Уральский
18:05
18:45
1152 км.
1 д. 1 ч. 25 мин.
Богоявленск
19:19
19:21
1193 км.
1 д. 2 ч. 39 мин.
Рязань 2
21:30
21:56
1351 км.
1 д. 4 ч. 50 мин.
Александров 1
02:42
02:44
1557 км.
1 д. 10 ч. 2 мин.
Ростов
Ярославский
03:59
04:01
1655 км.
1 д. 11 ч. 19 мин.
Ярославль
Главный
04:45
04:55
1709 км.
1 д. 12 ч. 5 мин.
Данилов
06:01
06:35
1774 км.
1 д. 13 ч. 21 мин.
Грязовец
07:55
07:57
1851 км.
1 д. 15 ч. 15 мин.
Вологда 1
08:40
08:59
1891 км.
1 д. 16 ч. 0 мин.
Кипелово
09:59
10:01
1933 км.
1 д. 17 ч. 19 мин.
Чебсара
10:23
10:25
1951 км.
1 д. 17 ч. 43 мин.
Шексна
10:42
10:44
1968 км.
1 д. 18 ч. 2 мин.
Череповец 1
11:25
2002 км.
1 д. 18 ч. 45 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вот ведь могут же, когда захотят!!! Очень хорошее обслуживание, поезд чистый и аккуратный. Иной раз не узнаешь работу проводников, как будто в европе.
Поезд отличный! Покупал билет через сайт в интернете. Поездка прошла очень хорошо! Проводница внимательная и заботливая. Чуть что сразу вопрос решался очень быстро. Также хотелось бы упомянуть общее состояние вагона и чистоту туалета. Все без песка и грязи.
Все так сумбурно пролетело что я даже не заметила как добралась до дома. Поездка прошла очень хорошо и довольно легко! Не смотря на то что я была с 3 детьми и кучей чемоданов – осталась довольна.
Поезд очень хороший. В вагоне не жарко, все время работал кондиционер. В самом вагоне очень чисто. Все на своих местах. Постоянно делается уборка. Я просто в восторге от того как удобно было ехать.
Да, это именно тот поезд, про который можно сказать, что поездка на нем будет комфортной и приятной. К сожалению, далеко не все поезда в России могут похвастсться таким же комфортом. У нас постоянно делали влажную уборку, выбрасывали вовремя мусор, в туалете все было отлично. Одно удовольствие ехать на таком поезде. Спасибо проводнице Ирине.