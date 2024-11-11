Маршрут следования и продажа билетов
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1 д. 11 ч. 15 мин.
06:20
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Маршрут следования поезда 268С Имеретинский Курорт (Адлер) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
19:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
19:18
19:48
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
20:00
20:02
14 км.
0 ч. 55 мин.
Сочи
20:21
20:28
27 км.
1 ч. 16 мин.
Лоо
20:53
21:02
43 км.
1 ч. 48 мин.
Лазаревская
21:41
21:43
75 км.
2 ч. 36 мин.
Туапсе
22:21
22:31
102 км.
3 ч. 16 мин.
Горячий Ключ
00:16
01:08
163 км.
5 ч. 11 мин.
Краснодар 1
02:09
02:26
205 км.
7 ч. 4 мин.
Каневская
04:07
04:09
323 км.
9 ч. 2 мин.
Староминская-Тимашевск
04:46
04:48
370 км.
9 ч. 41 мин.
Ростов
Главный
07:30
07:53
461 км.
12 ч. 25 мин.
Новочеркасск
08:42
08:44
499 км.
13 ч. 37 мин.
Шахтная
09:19
09:21
535 км.
14 ч. 14 мин.
Сулин
09:47
09:49
553 км.
14 ч. 42 мин.
Зверево
10:09
10:11
568 км.
15 ч. 4 мин.
Лихая
10:33
10:56
584 км.
15 ч. 28 мин.
Каменская
11:22
11:24
603 км.
16 ч. 17 мин.
Миллерово
12:24
12:26
669 км.
17 ч. 19 мин.
Кутейниково
13:18
13:20
724 км.
18 ч. 13 мин.
Зайцевка
13:58
14:00
761 км.
18 ч. 53 мин.
Митрофановка
15:55
15:57
803 км.
20 ч. 50 мин.
Россошь
16:32
16:44
827 км.
21 ч. 27 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:26
18:30
915 км.
23 ч. 21 мин.
Воронеж 1
20:57
21:33
995 км.
1 д. 1 ч. 52 мин.
Усмань
22:30
22:32
1050 км.
1 д. 3 ч. 25 мин.
Грязи
Воронежские
23:10
23:16
1099 км.
1 д. 4 ч. 5 мин.
Мичуринск
Воронежский
23:59
00:12
1155 км.
1 д. 4 ч. 54 мин.
Богоявленск
00:46
00:48
1195 км.
1 д. 5 ч. 41 мин.
Ряжск 1
01:24
01:26
1247 км.
1 д. 6 ч. 19 мин.
Кораблино
01:44
01:46
1271 км.
1 д. 6 ч. 39 мин.
Рязань 2
02:58
03:28
1352 км.
1 д. 7 ч. 53 мин.
Голутвин
04:32
04:34
1428 км.
1 д. 9 ч. 27 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
06:20
1533 км.
1 д. 11 ч. 15 мин.
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