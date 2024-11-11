Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 264Щ Москва — Ульяновск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ульяновск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
13:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
15:44
16:07
181 км.
2 ч. 44 мин.
Зубова Поляна
19:29
19:31
392 км.
6 ч. 29 мин.
Потьма
19:40
19:42
397 км.
6 ч. 40 мин.
Торбеево
20:04
20:06
419 км.
7 ч. 4 мин.
Ковылкино
20:45
20:47
463 км.
7 ч. 45 мин.
Кадошкино
21:22
21:24
495 км.
8 ч. 22 мин.
Рузаевка
21:56
22:11
529 км.
8 ч. 56 мин.
Инза
23:42
00:10
623 км.
10 ч. 42 мин.
Вешкайма
01:25
01:30
677 км.
12 ч. 25 мин.
Ульяновск
Центральный
03:09
758 км.
14 ч. 9 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень поздно выключают свет в вагоне. Я привыкла засыпать дома в полнейшей темноте. А тут получается что светло. Ехала не одна – с ребенком. Он тоже не мог долго заснуть из-за света. Плюс шторка не до конца закрывала и светили фонари
Вагон более-менее. Но было душно. Как будто вентиляция слабо работала. И был иногда запах выхлопных газов. Как с этим бороться не понятно. Как будто из вентиляции задувало.
Было приятно ехать. Поезд прекрасный. Проводницы молодцы. Утром попросила сделать кофе – сделали. Оказался молотым и вполне питябельным))) Мало места для багажа. Когда у каждого по несколько чемоданов некуда их становится складывать.
Почему-то в поезде кондиционер включали по хаотичной схеме. То работал, то нет. Когда было жарко его не включали. Когда похолодало и солнце село – включили.
Спасибо что довезли! Поезд старый. Качает из стороны в сторону на некоторых участках очень сильно. Меня чуть не укачало. Во время поездки в нашем вагоне сломался туалет и его закрыли. Мы ходили в соседний вагон.