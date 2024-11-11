Поезд 243С Анапа — Новокузнецк

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

09:50

Анапа

3 д. 15 ч. 57 мин.

01:47

Новокузнецк

56

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Маршрут следования поезда 243С Анапа — Новокузнецк на карте со всеми остановками

Расписание поезда Анапа — Новокузнецк с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Анапа

09:50

0 км.

0 ч. 0 мин.

Варениковская

11:17

2 мин.

11:19

32 км.

1 ч. 27 мин.

Протока

12:25

2 мин.

12:27

71 км.

2 ч. 35 мин.

Тимашевская

13:48

22 мин.

14:10

147 км.

3 ч. 58 мин.

Староминская-Тимашевск

15:58

2 мин.

16:00

244 км.

6 ч. 8 мин.

Первомайская

17:22

18 мин.

17:40

330 км.

7 ч. 32 мин.

Лихая

21:37

28 мин.

22:05

445 км.

11 ч. 47 мин.

Белая Калитва

23:10

2 мин.

23:12

489 км.

13 ч. 20 мин.

Тацинская

00:22

2 мин.

00:24

525 км.

14 ч. 32 мин.

Морозовская

01:30

20 мин.

01:50

569 км.

15 ч. 40 мин.

Чернышков

02:26

2 мин.

02:28

598 км.

16 ч. 36 мин.

Обливская

02:55

2 мин.

02:57

622 км.

17 ч. 5 мин.

Суровикино

03:21

2 мин.

03:23

648 км.

17 ч. 31 мин.

Волгоград 1

05:48

43 мин.

06:31

771 км.

19 ч. 58 мин.

Петров Вал

10:11

3 мин.

10:14

937 км.

1 д. 0 ч. 21 мин.

Саратов 1
Пассажирский

14:18

40 мин.

14:58

1102 км.

1 д. 4 ч. 28 мин.

Сенная

17:20

2 мин.

17:22

1197 км.

1 д. 7 ч. 30 мин.

Возрождение

18:54

2 мин.

18:56

1298 км.

1 д. 9 ч. 4 мин.

Сызрань Город

20:17

7 мин.

20:24

1350 км.

1 д. 10 ч. 27 мин.

Жигулевское Море

23:20

20 мин.

23:40

1428 км.

1 д. 13 ч. 30 мин.

Кинель

01:51

2 мин.

01:53

1506 км.

1 д. 16 ч. 1 мин.

Бугуруслан

04:00

2 мин.

04:02

1632 км.

1 д. 18 ч. 10 мин.

Абдулино

05:22

18 мин.

05:40

1713 км.

1 д. 19 ч. 32 мин.

Аксаково

06:33

2 мин.

06:35

1762 км.

1 д. 20 ч. 43 мин.

Уфа

10:14

42 мин.

10:56

1903 км.

2 д. 0 ч. 24 мин.

Кропачево

14:05

15 мин.

14:20

2036 км.

2 д. 4 ч. 15 мин.

Усть-Катав

14:45

2 мин.

14:47

2051 км.

2 д. 4 ч. 55 мин.

Вязовая

15:03

2 мин.

15:05

2062 км.

2 д. 5 ч. 13 мин.

Сулея

15:52

2 мин.

15:54

2104 км.

2 д. 6 ч. 2 мин.

Бердяуш

16:18

2 мин.

16:20

2120 км.

2 д. 6 ч. 28 мин.

Златоуст

17:19

5 мин.

17:24

2156 км.

2 д. 7 ч. 29 мин.

Миасс 1

18:33

5 мин.

18:38

2188 км.

2 д. 8 ч. 43 мин.

Челябинск-Главный

20:17

42 мин.

20:59

2270 км.

2 д. 10 ч. 27 мин.

Щучье

22:06

1 мин.

22:07

2354 км.

2 д. 12 ч. 16 мин.

Шумиха

22:33

1 мин.

22:34

2389 км.

2 д. 12 ч. 43 мин.

Юргамыш

23:29

1 мин.

23:30

2464 км.

2 д. 13 ч. 39 мин.

Курган

00:21

11 мин.

00:32

2519 км.

2 д. 14 ч. 31 мин.

Варгаши

01:07

1 мин.

01:08

2551 км.

2 д. 15 ч. 17 мин.

Лебяжья-Сибирская

01:38

2 мин.

01:40

2595 км.

2 д. 15 ч. 48 мин.

Макушино

02:14

2 мин.

02:16

2641 км.

2 д. 16 ч. 24 мин.

Петухово

02:49

20 мин.

03:09

2686 км.

2 д. 16 ч. 59 мин.

Петропавловск

04:20

40 мин.

05:00

2771 км.

2 д. 18 ч. 30 мин.

Исилькуль

06:44

60 мин.

07:44

2904 км.

2 д. 20 ч. 54 мин.

Омск
Пассажирский

09:18

37 мин.

09:55

3039 км.

2 д. 23 ч. 28 мин.

Калачинская

10:54

2 мин.

10:56

3115 км.

3 д. 1 ч. 4 мин.

Татарская

11:56

2 мин.

11:58

3204 км.

3 д. 2 ч. 6 мин.

Чаны

12:31

2 мин.

12:33

3255 км.

3 д. 2 ч. 41 мин.

Барабинск

13:38

23 мин.

14:01

3355 км.

3 д. 3 ч. 48 мин.

Новосибирск
Главный

18:25

50 мин.

19:15

3645 км.

3 д. 8 ч. 35 мин.

Тогучин

20:47

2 мин.

20:49

3743 км.

3 д. 10 ч. 57 мин.

Промышленная

22:02

2 мин.

22:04

3829 км.

3 д. 12 ч. 12 мин.

Белово

23:12

7 мин.

23:19

3899 км.

3 д. 13 ч. 22 мин.

Трудармейская

00:14

2 мин.

00:16

3931 км.

3 д. 14 ч. 24 мин.

Киселевск

00:40

2 мин.

00:42

3951 км.

3 д. 14 ч. 50 мин.

Прокопьевск

01:04

5 мин.

01:09

3964 км.

3 д. 15 ч. 14 мин.

Новокузнецк

01:47

3994 км.

3 д. 15 ч. 57 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Анапа → Новокузнецк Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Анапа и Новокузнецк

Информация о поезде 243С

Планируете поездку по маршруту Анапа — Новокузнецк? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 243С. Этот поезд отправляется со станции Анапа в 09:50 и прибывает на конечную станцию Новокузнецк в 01:47. Вся дорога занимает 3 д. 15 ч. 57 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 37 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 243С Анапа - Новокузнецк: перевозка домашних животных, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

56 станций

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Исилькуль

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Марианна М.

    Поезд отличный, можно сказать современный. Приличные туалеты, чистые и удобные, не то, что раньше. Жаль что не все поезда дальнего следования такие.

    Ответить
  2. Сергей

    Попался староватый вагон, в котором был немного неприятный запах. Если говорить о плюсах, то однозначно вежливый и воспитанный персонал, биотуалет, достаточно розеток, чтобы подзарядить телефон и приятные простыни с матрасом

    Ответить
  3. Виктория Зольская

    Ехала в 18 вагоне, у нас было разбито одно окно и вечером немного поддувало. А когда были порывы ветра, звук был свистящий. Днем еще нормально, а вот ночью было сложно нормально спать. Температура воздуха была комфортной и приятной.

    Ответить
  4. Вадим Нехай

    Казалось бы, но последние 2 вагона почему-то не помещались на моей станции Петухово на перрон и мы буквально выходили в траву и грязь!!!!! Кто проектировал эти перроны или рассчитывал количество вагонов!? Неужели непонятно, что поезд длиннее станции.

    Ответить
  5. Валерия Стасюк

    Добрый день! Ехали от конечной и до конечной, поэтому прочуствовали всю дорогу на себе))) В вагоне у нас был кондиционер, как полагается, НО!!!!! Стояла такая жара на улице, что он не до конца справлялся с охлаждением и было жарко. Но подразумеваю, что без него бы вообще бы там все загнулись…. Проводницы приятные женщины.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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