Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 240Э Москва — Уфа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 240Э Москва — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
00:21
00:33
181 км.
3 ч. 1 мин.
Зубова Поляна
03:16
03:18
392 км.
5 ч. 56 мин.
Ковылкино
04:42
04:44
462 км.
7 ч. 22 мин.
Кадошкино
05:18
05:20
494 км.
7 ч. 58 мин.
Рузаевка
05:55
06:10
528 км.
8 ч. 35 мин.
Инза
07:44
07:46
622 км.
10 ч. 24 мин.
Сызрань 1
10:10
10:15
781 км.
12 ч. 50 мин.
Чапаевск
12:08
12:10
865 км.
14 ч. 48 мин.
Новокуйбышевская
12:37
12:39
885 км.
15 ч. 17 мин.
Самара
13:04
14:06
901 км.
15 ч. 44 мин.
Кинель
14:44
14:46
935 км.
17 ч. 24 мин.
Новоотрадная
15:27
15:29
984 км.
18 ч. 7 мин.
Похвистнево
16:19
16:21
1045 км.
18 ч. 59 мин.
Бугуруслан
16:39
16:41
1064 км.
19 ч. 19 мин.
Абдулино
17:55
18:08
1145 км.
20 ч. 35 мин.
Приютово
18:48
18:51
1175 км.
21 ч. 28 мин.
Аксаково
19:13
19:15
1194 км.
21 ч. 53 мин.
Раевка
20:25
20:27
1245 км.
23 ч. 5 мин.
Уфа
22:42
1345 км.
1 д. 1 ч. 22 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Уфа Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Не поезд, а вонючка. Туалеты так воняли и с них настолько несло, что у меня после поездки одежда пахла мочей!!! Неужели так сложно привести в порядок вагон, чтобы он был НОРМАЛЬНЫМ и для людей. Потому что создается ощущение, что он для свиней.
В вагоне как и всегда (почти) ехала компания молодых людей, которые распивали втихаря спиртные напитки, после чего пол дороги громко смеялись и мешали нормальным пассажирам ехать. Сделал замечание проводнице, но она не смогла ничего предпринять, так как в открытую не пили. Осадочек остался.
Вот по поводу проводницы у меня нет вопросов. Молодец!!! Сказала бы даже что эталон. Но почему вы не можете банально поставить биотуалеты и стоят эти старые туалеты???? Разве это так сложно?!
Благодарю руководство поезда и персонал за приятную поездку! Нам – все понравилось! И сам вагон и особенно отношение проводницы! Начальник поезда два раза сам ходил по поезжу и спрашивал, все ли у нас хорошо. Очень было приятно.
В вагоне всю ночь стучала дверь туалета, которая до конца не закрывалась и при дергании могла открыться. Никогда не покупайте места рядом с отхожими местами.