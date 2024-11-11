Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 234М Москва — Саранск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 234М Москва — Саранск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Саранск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
14:56
15:08
181 км.
3 ч. 26 мин.
Зубова Поляна
18:51
18:54
392 км.
7 ч. 21 мин.
Потьма
19:04
19:07
397 км.
7 ч. 34 мин.
Торбеево
19:28
19:30
419 км.
7 ч. 58 мин.
Ковылкино
20:06
20:09
463 км.
8 ч. 36 мин.
Кадошкино
20:43
20:45
495 км.
9 ч. 13 мин.
Рузаевка
21:18
21:33
529 км.
9 ч. 48 мин.
Саранск
22:06
551 км.
10 ч. 36 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Саранск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд неплохой, но не стоит экономить на билетах и садиться в сидячий вагон. Редкостно неудобные сидения и на протяжении всей дороги было очень душно, так как в вагоне все битком набито. Как селедок в банке людей. Меры безопасности от ковида? Не, не слышали.
Быстро доезжает до места. Мало стоит на остановках. Неудобства доставило отсутствие розеток. Хорошо взяла с собой портативную зарядку.
В вагоне ехало много каких-то беспризоников, которые матерились и вели себя не самым лучшим образом. Молоденькая проводница не знала куда деться, они ее не слушали. В такие моменты понимаешь, что Россия еще далека от нормальных цивилизованных стран.
Поездка прошла прекрасно. Ехала с двухлетней дочерью. Думала что ей это все надоест и она будет уже через час поездки орать на весь вагон. Но нет. Пол дороги мы спали, вторую половину я ее занимала видом из окна и рассказывала истории. Все прошло хорошо.
Проводница просто умничка. Очень понравилось как она относилась к пассажирам и насколько добросовестно выполняла свою работу. С туалетом проблем не было, бумага на месте. Чутка поддувало их окна, поэтому я заслонила шторками и стало лучше. Но все равно прохладно.