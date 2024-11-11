Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 231Ж Москва — Брянск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Брянск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
15:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обнинское
17:06
17:08
93 км.
1 ч. 37 мин.
Малоярославец
17:22
17:24
105 км.
1 ч. 53 мин.
Калуга
Сергиев Скит
18:05
18:07
161 км.
2 ч. 36 мин.
Сухиничи
Главные
19:03
19:07
233 км.
3 ч. 34 мин.
Брянск Орловский
20:29
342 км.
5 ч. 0 мин.
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