Поезд 226С Адлер — Мурманск

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

08:09

Адлер

2 д. 23 ч. 34 мин.

07:43

Мурманск

58

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Маршрут следования поезда 226С Адлер — Мурманск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Адлер — Мурманск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

08:09

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоста

08:21

2 мин.

08:23

8 км.

0 ч. 12 мин.

Сочи

08:43

6 мин.

08:49

21 км.

0 ч. 34 мин.

Лоо

09:19

5 мин.

09:24

37 км.

1 ч. 10 мин.

Лазаревская

10:28

7 мин.

10:35

69 км.

2 ч. 19 мин.

Туапсе

11:15

28 мин.

11:43

96 км.

3 ч. 6 мин.

Хадыженская

13:07

2 мин.

13:09

145 км.

4 ч. 58 мин.

Белореченская

14:21

37 мин.

14:58

193 км.

6 ч. 12 мин.

Курганная

15:58

4 мин.

16:02

250 км.

7 ч. 49 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

16:41

18 мин.

16:59

290 км.

8 ч. 32 мин.

Кавказская

18:01

32 мин.

18:33

352 км.

9 ч. 52 мин.

Тихорецкая

19:27

4 мин.

19:31

410 км.

11 ч. 18 мин.

Кущевка

21:02

10 мин.

21:12

497 км.

12 ч. 53 мин.

Ростов
Главный

22:40

17 мин.

22:57

571 км.

14 ч. 31 мин.

Новочеркасск

23:50

2 мин.

23:52

609 км.

15 ч. 41 мин.

Шахтная

00:40

2 мин.

00:42

645 км.

16 ч. 31 мин.

Сулин

01:09

2 мин.

01:11

663 км.

17 ч. 0 мин.

Зверево

01:33

2 мин.

01:35

678 км.

17 ч. 24 мин.

Лихая

01:57

20 мин.

02:17

694 км.

17 ч. 48 мин.

Каменская

02:44

2 мин.

02:46

713 км.

18 ч. 35 мин.

Миллерово

03:39

2 мин.

03:41

779 км.

19 ч. 30 мин.

Кутейниково

04:33

2 мин.

04:35

834 км.

20 ч. 24 мин.

Россошь

06:08

16 мин.

06:24

936 км.

21 ч. 59 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

07:57

5 мин.

08:02

1024 км.

23 ч. 48 мин.

Придача
Воронеж-Южный

09:04

7 мин.

09:11

1099 км.

1 д. 0 ч. 55 мин.

Липецк

12:04

5 мин.

12:09

1210 км.

1 д. 3 ч. 55 мин.

Елец

13:19

31 мин.

13:50

1280 км.

1 д. 5 ч. 10 мин.

Ефремов

15:13

2 мин.

15:15

1346 км.

1 д. 7 ч. 4 мин.

Волово

16:10

2 мин.

16:12

1392 км.

1 д. 8 ч. 1 мин.

Жданка

16:42

2 мин.

16:44

1417 км.

1 д. 8 ч. 33 мин.

Узловая 1
Московской жд

17:07

2 мин.

17:09

1439 км.

1 д. 8 ч. 58 мин.

Москва
Восточный Вокзал

22:19

15 мин.

22:34

1639 км.

1 д. 14 ч. 10 мин.

Тверь

01:46

5 мин.

01:51

1801 км.

1 д. 17 ч. 37 мин.

Бологое-Московское

03:38

12 мин.

03:50

1961 км.

1 д. 19 ч. 29 мин.

Малая Вишера

05:27

1 мин.

05:28

2112 км.

1 д. 21 ч. 18 мин.

Чудово-Московское

05:59

1 мин.

06:00

2155 км.

1 д. 21 ч. 50 мин.

Волховстрой 2

07:57

2 мин.

07:59

2251 км.

1 д. 23 ч. 48 мин.

Лодейное Поле

09:25

3 мин.

09:28

2362 км.

2 д. 1 ч. 16 мин.

Подпорожье

09:59

2 мин.

10:01

2395 км.

2 д. 1 ч. 50 мин.

Свирь

10:14

34 мин.

10:48

2400 км.

2 д. 2 ч. 5 мин.

Петрозаводск

12:30

25 мин.

12:55

2493 км.

2 д. 4 ч. 21 мин.

Кондопога

14:12

5 мин.

14:17

2540 км.

2 д. 6 ч. 3 мин.

Медвежья Гора

15:56

12 мин.

16:08

2618 км.

2 д. 7 ч. 47 мин.

Сегежа

18:05

5 мин.

18:10

2711 км.

2 д. 9 ч. 56 мин.

Надвоицы

18:37

12 мин.

18:49

2727 км.

2 д. 10 ч. 28 мин.

Беломорск

20:18

5 мин.

20:23

2803 км.

2 д. 12 ч. 9 мин.

Кемь

21:16

15 мин.

21:31

2850 км.

2 д. 13 ч. 7 мин.

Энгозеро

23:05

2 мин.

23:07

2947 км.

2 д. 14 ч. 56 мин.

Лоухи

23:52

3 мин.

23:55

2998 км.

2 д. 15 ч. 43 мин.

Чупа

00:19

3 мин.

00:22

3019 км.

2 д. 16 ч. 10 мин.

Княжая

01:33

2 мин.

01:35

3086 км.

2 д. 17 ч. 24 мин.

Кандалакша

02:25

15 мин.

02:40

3123 км.

2 д. 18 ч. 16 мин.

Полярные Зори

03:10

2 мин.

03:12

3146 км.

2 д. 19 ч. 1 мин.

Африканда

03:30

1 мин.

03:31

3160 км.

2 д. 19 ч. 21 мин.

Апатиты 1

04:05

10 мин.

04:15

3188 км.

2 д. 19 ч. 56 мин.

Оленегорск

05:24

10 мин.

05:34

3251 км.

2 д. 21 ч. 15 мин.

Кола

07:22

3 мин.

07:25

3335 км.

2 д. 23 ч. 13 мин.

Мурманск

07:43

3344 км.

2 д. 23 ч. 34 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Мурманск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Адлер и Мурманск

Информация о поезде 226С

Планируете поездку по маршруту Адлер — Мурманск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 226С. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 08:09 и прибывает на конечную станцию Мурманск в 07:43. Вся дорога занимает 2 д. 23 ч. 34 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 3 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 226С Адлер - Мурманск: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

58 станций

Самая длинная остановка:

37 мин. – станция Белореченская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Сергей

    Ужасный поезд.кондиционер не до просишься туалеты не смываются в следующий раз поеду обычным дешевле и надежней

    Ответить
  2. Владимир Мартыненко

    Сюр и трэш. Проводник был подвыпивший, периодически спал. Приходилось ходить и будить его на станциях. Вагон как вы понимаете вообще не убирался. Написал в жалобную книгу и сюда тоже.

    Ответить
  3. Марьяна

    Постельное белье было приятным и чистым. По время поездки несколько раз проводили влажную уборку вагона и протирали пыль. Был антисептик как в туалете, так и на входе в вагон. Состояние туалета тоже было нормальное.

    Ответить
  4. Лариса

    Поездкой довольна, без казусов и приключений. По телевизору как всегда одно и то же по кругу крутили, я к этому уже давно привыкла. Ехала на нижней полке, так как верхние вообще не люблю. У нас была очень приветливая проводница.

    Ответить
  5. Кристина Геннадьевна

    Ехали в 5 вагоне. Туалет почти не мыли. Руки вытирать всю дорогу было нечем, потому что в первый же день закончилось бумажное полотенце и его больше не повесили. Разочарована. Стоимость не отражает того что получаешь.

    Ответить
  6. Елена Аркадьевна

    Было очень жарко ехать , вагон не проветривался никак. Особенно ночью. Туалеты за сутки забились и вообще не работали!!! Вода тоже закончилась! В нашем вагоне (7 вагон) за всю поездку только 1 раз помыли полы. В общем очень печально.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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