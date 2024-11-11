Поезд 225С Мурманск — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:20

Мурманск

20 ч. 38 мин.

20:03

Адлер

74

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Маршрут следования поезда 225С Мурманск — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Мурманск — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Мурманск

14:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Кола

14:40

3 мин.

14:43

9 км.

0 ч. 20 мин.

Оленегорск

16:37

10 мин.

16:47

93 км.

2 ч. 17 мин.

Апатиты 1

18:20

10 мин.

18:30

156 км.

4 ч. 0 мин.

Африканда

19:02

1 мин.

19:03

184 км.

4 ч. 42 мин.

Полярные Зори

19:22

3 мин.

19:25

198 км.

5 ч. 2 мин.

Кандалакша

19:53

25 мин.

20:18

221 км.

5 ч. 33 мин.

Княжая

21:12

3 мин.

21:15

258 км.

6 ч. 52 мин.

Чупа

22:30

3 мин.

22:33

325 км.

8 ч. 10 мин.

Лоухи

23:02

3 мин.

23:05

346 км.

8 ч. 42 мин.

Энгозеро

23:55

2 мин.

23:57

397 км.

9 ч. 35 мин.

Кемь

01:30

15 мин.

01:45

494 км.

11 ч. 10 мин.

Беломорск

02:45

5 мин.

02:50

541 км.

12 ч. 25 мин.

Надвоицы

04:13

3 мин.

04:16

617 км.

13 ч. 53 мин.

Сегежа

04:36

5 мин.

04:41

633 км.

14 ч. 16 мин.

Медвежья Гора

06:21

12 мин.

06:33

726 км.

16 ч. 1 мин.

Кондопога

08:29

5 мин.

08:34

804 км.

18 ч. 9 мин.

Петрозаводск

09:55

25 мин.

10:20

851 км.

19 ч. 35 мин.

Свирь

12:03

36 мин.

12:39

944 км.

21 ч. 43 мин.

Подпорожье

12:54

2 мин.

12:56

949 км.

22 ч. 34 мин.

Лодейное Поле

13:29

6 мин.

13:35

982 км.

23 ч. 9 мин.

Волховстрой 2

15:08

2 мин.

15:10

1093 км.

1 д. 0 ч. 48 мин.

Бологое-Московское

19:28

12 мин.

19:40

1339 км.

1 д. 5 ч. 8 мин.

Тверь

21:19

2 мин.

21:21

1499 км.

1 д. 6 ч. 59 мин.

Москва
Курский Вокзал

00:09

23 мин.

00:32

1661 км.

1 д. 9 ч. 49 мин.

Узуново

03:04

2 мин.

03:06

1808 км.

1 д. 12 ч. 44 мин.

Рязань 2

04:40

26 мин.

05:06

1878 км.

1 д. 14 ч. 20 мин.

Александро-Невская

06:59

2 мин.

07:01

2010 км.

1 д. 16 ч. 39 мин.

Богоявленск

07:21

2 мин.

07:23

2035 км.

1 д. 17 ч. 1 мин.

Мичуринск
Уральский

08:04

78 мин.

09:22

2076 км.

1 д. 17 ч. 44 мин.

Грязи
Воронежские

10:21

4 мин.

10:25

2134 км.

1 д. 20 ч. 1 мин.

Придача
Воронеж-Южный

13:52

7 мин.

13:59

2239 км.

1 д. 23 ч. 32 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

15:07

11 мин.

15:18

2314 км.

2 д. 0 ч. 47 мин.

Россошь

17:19

14 мин.

17:33

2402 км.

2 д. 2 ч. 59 мин.

Кутейниково

19:30

25 мин.

19:55

2504 км.

2 д. 5 ч. 10 мин.

Миллерово

20:57

2 мин.

20:59

2559 км.

2 д. 6 ч. 37 мин.

Каменская

21:53

2 мин.

21:55

2625 км.

2 д. 7 ч. 33 мин.

Лихая

22:18

15 мин.

22:33

2644 км.

2 д. 7 ч. 58 мин.

Зверево

23:05

2 мин.

23:07

2660 км.

2 д. 8 ч. 45 мин.

Сулин

23:26

2 мин.

23:28

2675 км.

2 д. 9 ч. 6 мин.

Шахтная

23:57

2 мин.

23:59

2693 км.

2 д. 9 ч. 37 мин.

Новочеркасск

00:46

38 мин.

01:24

2729 км.

2 д. 10 ч. 26 мин.

Ростов
Главный

02:14

17 мин.

02:31

2767 км.

2 д. 11 ч. 54 мин.

Кущевка

03:53

7 мин.

04:00

2841 км.

2 д. 13 ч. 33 мин.

Тихорецкая

05:35

10 мин.

05:45

2928 км.

2 д. 15 ч. 15 мин.

Кавказская

06:52

73 мин.

08:05

2986 км.

2 д. 16 ч. 32 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

09:08

18 мин.

09:26

3048 км.

2 д. 18 ч. 48 мин.

Курганная

09:58

8 мин.

10:06

3088 км.

2 д. 19 ч. 38 мин.

Белореченская

11:18

50 мин.

12:08

3145 км.

2 д. 20 ч. 58 мин.

Хадыженская

13:44

71 мин.

14:55

3193 км.

2 д. 23 ч. 24 мин.

Туапсе

16:38

5 мин.

16:43

3242 км.

3 д. 2 ч. 18 мин.

Лазаревская

17:23

4 мин.

17:27

3269 км.

3 д. 3 ч. 3 мин.

Лоо

18:10

20 мин.

18:30

3301 км.

3 д. 3 ч. 50 мин.

Сочи

19:19

12 мин.

19:31

3317 км.

3 д. 4 ч. 59 мин.

Хоста

19:50

2 мин.

19:52

3330 км.

3 д. 5 ч. 30 мин.

Адлер

20:03

3338 км.

3 д. 5 ч. 43 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Мурманск → Адлер Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Мурманск и Адлер

Информация о поезде 225С

Планируете поездку по маршруту Мурманск — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 225С. Этот поезд отправляется со станции Мурманск в 14:20 и прибывает на конечную станцию Адлер в 20:03. Вся дорога занимает 20 ч. 38 мин., а суммарное время стоянок составляет - 18 ч. 12 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 225С

Количество остановок поезда:

74 станции

Самая длинная остановка:

95 мин. – станция Кавказская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Илона

    Добрый вечер. Ехали на этом поезде дальнего следования 8 августа 2021 года. Ничего плохого не могу сказать, поезд очень понравился. Проводницы за время поездки 4 раза наводили порядок, подметали и протирали антисептиком ручки. Очень вежливо общались с пассажирами.

    Ответить
  2. Светлана Васильевна

    Ехала на нем только 15 часов, но поездка очень понравилась. Отдельную благодарность проводнице 10 вагона за помощь. Чай вкусный, постель чистая. Я осталась очень довольна.

    Ответить
  3. Ольга

    Ехали в купе, потому что от плацкарта вообще ценой не особо отличается. Мужу не понравилось, сказал что полки неудобные. Хотя как по мне – нормально было все. Белье чистое и приятное

    Ответить
  4. Игнат

    По дороге два раза барахлил бак подогрева воды, поэтому с чаем были перебои. Туалет не био, отсюда все вытекающие запахи и последствия. Могло быть и лучше.

    Ответить
  5. Алеся

    Ехала с дочкой из Мурманска до Рязани. Поезд не скажу что эталонный, но достаточно хороший. Проводницы вежливые женщины, знающие что делают. Обслуживание на 5, состояние вагона на 4.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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