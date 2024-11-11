Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 211Щ Москва — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
18:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вязьма
21:12
21:38
215 км.
2 ч. 55 мин.
Смоленск
Центральный
23:27
367 км.
5 ч. 10 мин.
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