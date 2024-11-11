Поезд 210Ч Москва — Салехард

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

20:20

Москва

1 д. 20 ч. 20 мин.

16:40

Салехард

33

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Маршрут следования поезда 210Ч Москва — Салехард на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Салехард с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Ярославский Вокзал

20:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ярославль
Главный

00:09

30 мин.

00:39

244 км.

3 ч. 49 мин.

Данилов

01:46

34 мин.

02:20

309 км.

5 ч. 26 мин.

Вологда 1

04:25

18 мин.

04:43

423 км.

8 ч. 5 мин.

Коноша 1

07:28

30 мин.

07:58

620 км.

11 ч. 8 мин.

Вельск

09:59

3 мин.

10:02

719 км.

13 ч. 39 мин.

Кулой

10:28

3 мин.

10:31

741 км.

14 ч. 8 мин.

Костылево

11:09

2 мин.

11:11

781 км.

14 ч. 49 мин.

Котлас-Узловой

13:49

35 мин.

14:24

965 км.

17 ч. 29 мин.

Котлас Южный

14:39

50 мин.

15:29

970 км.

18 ч. 19 мин.

Сольвычегодск

15:52

2 мин.

15:54

983 км.

19 ч. 32 мин.

Низовка

16:11

2 мин.

16:13

995 км.

19 ч. 51 мин.

Микунь

18:50

21 мин.

19:11

1193 км.

22 ч. 30 мин.

Княжпогост

19:59

1 мин.

20:00

1242 км.

23 ч. 39 мин.

Ухта

22:44

8 мин.

22:52

1420 км.

1 д. 2 ч. 24 мин.

Сосногорск

23:10

21 мин.

23:31

1429 км.

1 д. 2 ч. 50 мин.

Ираель

01:20

1 мин.

01:21

1538 км.

1 д. 5 ч. 0 мин.

Каджером

02:00

1 мин.

02:01

1582 км.

1 д. 5 ч. 40 мин.

Чикшино

02:37

1 мин.

02:38

1617 км.

1 д. 6 ч. 17 мин.

Кожва 1

03:12

2 мин.

03:14

1652 км.

1 д. 6 ч. 52 мин.

Печора

03:32

34 мин.

04:06

1664 км.

1 д. 7 ч. 12 мин.

Инта 1

06:48

24 мин.

07:12

1833 км.

1 д. 10 ч. 28 мин.

Сивая Маска

09:46

2 мин.

09:48

1958 км.

1 д. 13 ч. 26 мин.

Сейда

10:56

4 мин.

11:00

2005 км.

1 д. 14 ч. 36 мин.

Чум

11:12

9 мин.

11:21

2011 км.

1 д. 14 ч. 52 мин.

Никита

12:05

15 мин.

12:20

2036 км.

1 д. 15 ч. 45 мин.

Елецкая

12:51

18 мин.

13:09

2055 км.

1 д. 16 ч. 31 мин.

Хорота

13:43

1 мин.

13:44

2073 км.

1 д. 17 ч. 23 мин.

Полярный Урал

14:13

1 мин.

14:14

2093 км.

1 д. 17 ч. 53 мин.

Собь

14:40

2 мин.

14:42

2110 км.

1 д. 18 ч. 20 мин.

Харп Северное Сияние

15:24

12 мин.

15:36

2140 км.

1 д. 19 ч. 4 мин.

Обская

16:13

1 мин.

16:14

2160 км.

1 д. 19 ч. 53 мин.

Лабытнанги

16:40

2170 км.

1 д. 20 ч. 20 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Салехард Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Москва и Салехард

Информация о поезде 210Ч

Планируете поездку по маршруту Москва — Салехард? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 210Ч. Этот поезд отправляется со станции Москва в 20:20 и прибывает на конечную станцию Лабытнанги в 16:40. Вся дорога занимает 1 д. 20 ч. 20 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 28 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 210Ч Москва - Салехард: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

33 станции

Самая длинная остановка:

50 мин. – станция Котлас Южный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Наталия

    Ехала в СВ. Одним словом – УЖАС. Вагоны настолько старые, что у меня есть ощущение, что я и моя бабушка в молодости ехали на одном и том же поезде. За такие деньги и вот такое!!!!!!!

    Ответить
  2. Лариса В.

    Старые вагоны, вонючие туалеты – такие что я один раз сходила а во второй раз решила потерпеть и лучше на вокзале сходить. Вообще стыдно за вот такое. Поезд едет быстро. Проводники как могут поддерживают и стараются обеспечить комфорт. Но какой может быть комфорт в сарае??? Тут обеспечивай не обеспечивай – это сарай.

    Ответить
  3. Ярослав

    Терпимо. Ездил по делам, не е так уж и плохо, как думал. У нас была очень приятная женщина проводник.

    Ответить
  4. Снежана

    Ехала в 6 вагоне. О биотуалете можно было только мечтать. На улице 2021 а в вагоне все осталось еще где-то между 1940 и 1950.

    Ответить
  5. Пассажирка

    В плацкарте на боковушке совершенно нет розеток!!! Безобразие, нечем телефон было по дороге зарядить. Что же касается наших проводниц – то они были так себе. В следующий раз выберу другой вид транспорта.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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