Маршрут следования и продажа билетов
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19:30
1 д. 1 ч. 35 мин.
21:05
17
Маршрут следования поезда 204В Белгород — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
20:19
20:21
49 км.
0 ч. 49 мин.
Ржава
20:40
20:42
71 км.
1 ч. 10 мин.
Солнцево
21:06
21:08
91 км.
1 ч. 36 мин.
Курск
22:00
23:11
142 км.
2 ч. 30 мин.
Орел
04:10
05:25
278 км.
8 ч. 40 мин.
Мценск
06:03
06:05
324 км.
10 ч. 33 мин.
Плавск
06:51
06:52
391 км.
11 ч. 21 мин.
Щекино
07:20
07:21
426 км.
11 ч. 50 мин.
Тула
Московский Вокзал
07:40
08:17
447 км.
12 ч. 10 мин.
Москва
Восточный Вокзал
11:41
11:56
620 км.
16 ч. 11 мин.
Тверь
14:39
14:41
782 км.
19 ч. 9 мин.
Спирово
15:31
15:32
866 км.
20 ч. 1 мин.
Бологое-Московское
16:40
17:25
941 км.
21 ч. 10 мин.
Окуловка
18:16
18:17
1011 км.
22 ч. 46 мин.
Малая Вишера
19:10
19:11
1092 км.
23 ч. 40 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:05
1252 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
Замечательная поездка. Когда сели в вагон было сначала немного жарко и душно. Но когда поезд тронулся, то сразу заработал кондиционер и повеяло свежим прохладным воздухом. В самом вагоне очень чисто и свежо. Окна даже были помыты!!
Ехала я на нем в Питер и осталась довольна. Ехал быстро, не укачивало (как иногда бывало). Туалет в прекрасном состоянии ,чистый и уютный. Если честно я впервые такой туалет в поезде видела аккуратный.
Поездка прошла отлично. Удалось даже поработать, потому что розетки работали исправно. Проводницы вежливые и культурные, как обычно. 9 из 10.
Дочке очень понравился поезд. Она впервые совершала такую долгую поездку на ЖД транспорте и осталась очень довольна. Ночью было хорошо спать, не холодно. Постельное белье приличное.
Порадовала чистота в вагоне и отношение проводниц. Не порадовала цена, которая могла бы быть поменьше)))) В общем и целом советую и рекомендую!!!!