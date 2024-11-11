Маршрут следования и продажа билетов
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22:20
1 д. 13 ч. 49 мин.
12:09
29
Маршрут следования поезда 196Э Симферополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
22:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
23:55
00:20
86 км.
1 ч. 35 мин.
Владиславовка
01:45
01:49
183 км.
3 ч. 25 мин.
Семь Колодезей
02:43
02:55
217 км.
4 ч. 23 мин.
Багерово
03:45
03:48
259 км.
5 ч. 25 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
04:05
04:16
269 км.
5 ч. 45 мин.
Тамань
04:42
05:14
313 км.
6 ч. 22 мин.
Тимашевская
08:52
08:58
469 км.
10 ч. 32 мин.
Первомайская
12:05
12:23
650 км.
13 ч. 45 мин.
Новочеркасск
13:54
13:56
694 км.
15 ч. 34 мин.
Шахтная
14:33
14:35
730 км.
16 ч. 13 мин.
Сулин
15:02
15:14
748 км.
16 ч. 42 мин.
Лихая
16:04
16:21
779 км.
17 ч. 44 мин.
Каменская
16:48
16:50
798 км.
18 ч. 28 мин.
Миллерово
18:34
18:36
864 км.
20 ч. 14 мин.
Кутейниково
19:28
19:30
919 км.
21 ч. 8 мин.
Россошь
22:22
22:34
1021 км.
1 д. 0 ч. 2 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:06
00:11
1109 км.
1 д. 1 ч. 46 мин.
Придача
Воронеж-Южный
01:25
01:29
1184 км.
1 д. 3 ч. 5 мин.
Грязи
Воронежские
03:27
03:44
1289 км.
1 д. 5 ч. 7 мин.
Мичуринск
Воронежский
04:28
04:40
1345 км.
1 д. 6 ч. 8 мин.
Богоявленск
05:13
05:16
1385 км.
1 д. 6 ч. 53 мин.
Раненбург
05:36
05:56
1407 км.
1 д. 7 ч. 16 мин.
Троекурово
06:17
06:30
1431 км.
1 д. 7 ч. 57 мин.
Милославское
06:55
06:57
1456 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
Павелец-Тульский
07:34
07:36
1483 км.
1 д. 9 ч. 14 мин.
Михайлов
08:15
08:17
1533 км.
1 д. 9 ч. 55 мин.
Узуново
09:06
09:33
1577 км.
1 д. 10 ч. 46 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
12:09
1722 км.
1 д. 13 ч. 49 мин.
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