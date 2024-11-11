Маршрут следования и продажа билетов
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04:15
9 ч. 47 мин.
14:02
3
Маршрут следования поезда 171А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
04:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
11:22
11:23
471 км.
7 ч. 7 мин.
Москва
Курский Вокзал
14:02
633 км.
9 ч. 47 мин.
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