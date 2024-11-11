Маршрут следования и продажа билетов
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12:02
20 ч. 58 мин.
09:00
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Маршрут следования поезда 159С Ростов-на-Дону — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
12:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каменская
14:59
15:19
130 км.
2 ч. 57 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
09:00
976 км.
20 ч. 58 мин.
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