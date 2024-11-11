Маршрут следования и продажа билетов
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21:10
1 д. 16 ч. 12 мин.
13:22
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Маршрут следования поезда 158С Симферополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
21:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
22:35
23:00
86 км.
1 ч. 25 мин.
Владиславовка
00:22
00:27
183 км.
3 ч. 12 мин.
Семь Колодезей
01:36
01:45
217 км.
4 ч. 26 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
02:47
02:54
269 км.
5 ч. 37 мин.
Тамань
03:21
03:51
313 км.
6 ч. 11 мин.
Протока
06:36
06:38
403 км.
9 ч. 26 мин.
Тимашевская
07:52
08:23
479 км.
10 ч. 42 мин.
Староминская-Тимашевск
10:03
10:05
576 км.
12 ч. 53 мин.
Первомайская
11:41
11:59
662 км.
14 ч. 31 мин.
Новочеркасск
13:20
13:22
706 км.
16 ч. 10 мин.
Шахтная
13:58
14:00
742 км.
16 ч. 48 мин.
Лихая
15:54
16:11
789 км.
18 ч. 44 мин.
Россошь
22:32
22:55
1018 км.
1 д. 1 ч. 22 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:28
01:05
1106 км.
1 д. 3 ч. 18 мин.
Придача
Воронеж-Южный
02:28
02:32
1181 км.
1 д. 5 ч. 18 мин.
Липецк
04:45
04:50
1292 км.
1 д. 7 ч. 35 мин.
Елец
05:57
06:28
1362 км.
1 д. 8 ч. 47 мин.
Ефремов
07:46
07:48
1428 км.
1 д. 10 ч. 36 мин.
Узловая 1
Московской жд
09:34
09:39
1520 км.
1 д. 12 ч. 24 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
13:22
1717 км.
1 д. 16 ч. 12 мин.
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