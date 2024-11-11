Маршрут следования и продажа билетов
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17:45
1 д. 12 ч. 15 мин.
06:00
23
Маршрут следования поезда 157М Москва — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
17:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узловая 1
Московской жд
21:26
21:30
197 км.
3 ч. 41 мин.
Ефремов
23:26
23:28
289 км.
5 ч. 41 мин.
Елец
00:41
01:06
355 км.
6 ч. 56 мин.
Липецк
02:10
02:13
425 км.
8 ч. 25 мин.
Придача
Воронеж-Южный
04:31
04:35
536 км.
10 ч. 46 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
05:47
05:50
611 км.
12 ч. 2 мин.
Евдаково
06:27
06:28
641 км.
12 ч. 42 мин.
Россошь
07:27
07:39
700 км.
13 ч. 42 мин.
Зайцевка
08:47
08:49
765 км.
15 ч. 2 мин.
Кутейниково
09:25
09:27
802 км.
15 ч. 40 мин.
Миллерово
10:17
10:19
857 км.
16 ч. 32 мин.
Каменская
11:24
11:26
923 км.
17 ч. 39 мин.
Лихая
11:50
12:04
942 км.
18 ч. 5 мин.
Зверево
12:27
12:29
958 км.
18 ч. 42 мин.
Первомайская
15:00
15:17
1056 км.
21 ч. 15 мин.
Тимашевская
17:54
17:56
1237 км.
1 д. 0 ч. 9 мин.
Тамань
21:57
22:27
1393 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
22:55
23:00
1437 км.
1 д. 5 ч. 10 мин.
Семь Колодезей
00:26
00:31
1489 км.
1 д. 6 ч. 41 мин.
Владиславовка
01:15
01:18
1523 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Джанкой
03:42
04:30
1620 км.
1 д. 9 ч. 57 мин.
Симферополь
06:00
1706 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
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