Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 150Х Москва — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
00:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нечаевская
03:19
03:21
187 км.
2 ч. 56 мин.
Вековка
03:40
04:06
199 км.
3 ч. 17 мин.
Добрятино
04:34
04:36
231 км.
4 ч. 11 мин.
Муром 1
05:09
05:11
275 км.
4 ч. 46 мин.
Мухтолово
06:18
06:20
348 км.
5 ч. 55 мин.
Арзамас 2
07:03
07:05
389 км.
6 ч. 40 мин.
Сергач
08:54
08:56
493 км.
8 ч. 31 мин.
Шумерля
09:45
09:47
550 км.
9 ч. 22 мин.
Канаш
10:50
10:52
617 км.
10 ч. 27 мин.
Зеленый Дол
12:22
12:24
694 км.
11 ч. 59 мин.
Казань
Пассажирская
13:27
728 км.
13 ч. 4 мин.
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