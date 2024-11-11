Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 141В Москва — Орел на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Орел с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
20:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
00:12
00:17
173 км.
3 ч. 19 мин.
Щекино
00:38
00:40
194 км.
3 ч. 45 мин.
Плавск
01:08
01:10
229 км.
4 ч. 15 мин.
Скуратово
01:29
01:31
253 км.
4 ч. 36 мин.
Чернь
01:47
01:49
274 км.
4 ч. 54 мин.
Мценск
02:07
02:13
295 км.
5 ч. 14 мин.
Орел
02:51
341 км.
6 ч. 37 мин.
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