Поезд 136Н Барнаул — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

20:30

Барнаул

2 д. 9 ч. 16 мин.

05:46

Москва

41

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Маршрут следования поезда 136Н Барнаул — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Барнаул — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Барнаул

20:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Алтайская

20:50

5 мин.

20:55

12 км.

0 ч. 20 мин.

Сузун

22:38

3 мин.

22:41

128 км.

2 ч. 8 мин.

Камень-На-Оби

23:37

5 мин.

23:42

194 км.

3 ч. 7 мин.

Панкрушиха

00:34

3 мин.

00:37

261 км.

4 ч. 4 мин.

Хабары

01:09

3 мин.

01:12

300 км.

4 ч. 39 мин.

Краснозерское

01:37

3 мин.

01:40

327 км.

5 ч. 7 мин.

Карасук 1

02:40

32 мин.

03:12

406 км.

6 ч. 10 мин.

Осолодино

03:26

2 мин.

03:28

413 км.

6 ч. 56 мин.

Баган

04:14

2 мин.

04:16

453 км.

7 ч. 44 мин.

Купино

05:00

2 мин.

05:02

491 км.

8 ч. 30 мин.

Шипицыно

05:35

3 мин.

05:38

524 км.

9 ч. 5 мин.

Чистоозерная

06:03

7 мин.

06:10

550 км.

9 ч. 33 мин.

Табулга

06:45

3 мин.

06:48

575 км.

10 ч. 15 мин.

Татарская

07:43

27 мин.

08:10

617 км.

11 ч. 13 мин.

Калачинская

09:22

2 мин.

09:24

706 км.

12 ч. 52 мин.

Омск
Пассажирский

10:22

52 мин.

11:14

782 км.

13 ч. 52 мин.

Любинская

12:08

2 мин.

12:10

832 км.

15 ч. 38 мин.

Называевская

13:15

2 мин.

13:17

928 км.

16 ч. 45 мин.

Ишим

14:58

15 мин.

15:13

1058 км.

18 ч. 28 мин.

Заводоуковская

17:32

2 мин.

17:34

1246 км.

21 ч. 2 мин.

Ялуторовск

17:55

2 мин.

17:57

1267 км.

21 ч. 25 мин.

Тюмень

18:58

20 мин.

19:18

1338 км.

22 ч. 28 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

00:50

63 мин.

01:53

1637 км.

1 д. 4 ч. 20 мин.

Дружинино

03:26

30 мин.

03:56

1703 км.

1 д. 6 ч. 56 мин.

Красноуфимск

05:54

31 мин.

06:25

1812 км.

1 д. 9 ч. 24 мин.

Чернушка

08:14

2 мин.

08:16

1915 км.

1 д. 11 ч. 44 мин.

Куеда

08:42

1 мин.

08:43

1945 км.

1 д. 12 ч. 12 мин.

Янаул

09:14

2 мин.

09:16

1989 км.

1 д. 12 ч. 44 мин.

Камбарка

09:54

1 мин.

09:55

2032 км.

1 д. 13 ч. 24 мин.

Сарапул

10:26

1 мин.

10:27

2066 км.

1 д. 13 ч. 56 мин.

Агрыз

11:22

22 мин.

11:44

2113 км.

1 д. 14 ч. 52 мин.

Можга

12:35

3 мин.

12:38

2163 км.

1 д. 16 ч. 5 мин.

Кизнер

13:21

3 мин.

13:24

2209 км.

1 д. 16 ч. 51 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

16:37

5 мин.

16:42

2367 км.

1 д. 20 ч. 7 мин.

Канаш

19:21

15 мин.

19:36

2474 км.

1 д. 22 ч. 51 мин.

Вурнары

20:11

2 мин.

20:13

2507 км.

1 д. 23 ч. 41 мин.

Сергач

21:28

4 мин.

21:32

2598 км.

2 д. 0 ч. 58 мин.

Перевозская

22:22

2 мин.

22:24

2659 км.

2 д. 1 ч. 52 мин.

Муром 1

01:03

2 мин.

01:05

2817 км.

2 д. 4 ч. 33 мин.

Москва Казанская
Казанский Вокзал

05:46

3091 км.

2 д. 9 ч. 16 мин.

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Погода на станциях Барнаул и Москва

Информация о поезде 136Н

Планируете поездку по маршруту Барнаул — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 136Н. Этот поезд отправляется со станции Барнаул в 20:30 и прибывает на конечную станцию Москва в 05:46. Вся дорога занимает 2 д. 9 ч. 16 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 26 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 136Н

Количество остановок поезда:

41 станция

Самая длинная остановка:

63 мин. – станция Екатеринбург (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Алёна

    Добрый день. Спасибо что даете возможность высказать свое возмущение. Я ехала в плацкарте и просто была в недоумении, почему пассажиры не могут управлять освещением у себя на месте? Из-за этого у нас выключили свет ночью только в 3 часа. Многие пассажиры старались уснуть и никак не могли, потому что свет мешал. Безобразие полное.

    Ответить
  2. ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА

    Проводница была неплохая. Но напрягали длительные остановки в Тюмени, Дружинино и ЕКБ. Когда поезд стоит в вагоне становится очень душно.

    Ответить
  3. Маришка

    Добрый день. Вот вы боретесь с курящими, а проводница сама выходила в тамбур и курила в вагоне!! И часть дыма летела к нам. Сначала сами научитесь за собой следить а потом уже пассажиров учите.

    Ответить
  4. Василий

    Хороший поезд. Билеты на купе только почему-то космических денег стоят, как будто там наложницы с веерами обдувать будут вместо кондея.

    Ответить
  5. Аля

    Поезд ужасный. Проводница постоянно бузила, что туда-сюда ходим, тут не так, то не то. В общем я вообще осталась недовольна этой поездкой! Да еще за такие деньги! В вагоне стоял неприятный запах, туалет мылся может только один раз за всю поездку. Фу.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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