Маршрут следования и продажа билетов
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14:39
1 ч. 46 мин.
11:30
20
Маршрут следования поезда 133А Санкт-Петербург — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
14:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
16:14
16:15
116 км.
1 ч. 35 мин.
Малая Вишера
16:40
16:41
159 км.
2 ч. 1 мин.
Окуловка
17:28
17:29
240 км.
2 ч. 49 мин.
Бологое-Московское
18:09
18:21
310 км.
3 ч. 30 мин.
Тверь
20:30
20:32
470 км.
5 ч. 51 мин.
Вековка
01:44
02:14
808 км.
11 ч. 5 мин.
Муром 1
03:12
03:14
884 км.
12 ч. 33 мин.
Навашино
03:29
03:31
895 км.
12 ч. 50 мин.
Арзамас 2
04:49
04:51
1000 км.
14 ч. 10 мин.
Сергач
06:22
06:24
1104 км.
15 ч. 43 мин.
Пильна
06:51
06:53
1130 км.
16 ч. 12 мин.
Шумерля
07:17
07:19
1161 км.
16 ч. 38 мин.
Вурнары
07:48
07:50
1194 км.
17 ч. 9 мин.
Канаш
08:24
08:55
1227 км.
17 ч. 45 мин.
Урмары
09:34
09:35
1262 км.
18 ч. 55 мин.
Зеленый Дол
10:19
10:21
1304 км.
19 ч. 40 мин.
Казань
Пассажирская
10:58
1338 км.
20 ч. 19 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 6
Очень нравиться этот поезд. Чистый, светлый, в жару прохладно, в мороз тепло. Туалеты всегда открыты. Белье сухое и чистое. Персонал приветлтвый. Начальник состава всегда делает обход, дружелюбин. Интересуется всеми нюансами. Если бы еще столько не стоял когда скоростные поезда пропускает, но это не вина и не достаток поезда, это уже вопрос к свыше. Ставлю твердую 5. Всем сотрудникам больше спасибо.
Я вообще не могла нормально спать в этом поезде!!!!!!! Отвратительное чувство, когда ты вот вот засыпаешь и тут дверь стучит туда-сюда от тряски и не дает нормально заснуть. Как только эта дверь закрывалась – сразу же был слышен свит дикого ветра на весь вагон и еще хуже становилось. Состояние поездов это полный пи@#@ц товарищи.
Ехал в люксе, все очень понравилось. Постоянно если где-то езжу стараюсь брать максимальный уровень комфорта, который только возможен.
Чистота 50 на 50 зависит от пассажиров и проводников. Сама наблюдала как чистый вагон превращался в свинарник спустя 2 часа после поездки. Так что не всегда проводники виноваты в том, что все грязно.
Хорошая поездка, спасибо! Ехала с мамой к нашей родне и в целом вся поездка прошла очень хорошо. Вежливый проводник.
Иногда поездку омрачают невоспитанные пассажиры. РЖД тут вообще ни при чем. Мне вот попались более-менее, а вот в прошлый раз ехала компания молодых людей, которые постоянно громком смеялись и были «на веселе» явно.