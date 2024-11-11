Маршрут следования и продажа билетов
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19:59
2 д. 12 ч. 53 мин.
08:52
25
Маршрут следования поезда 123Ф Волгоград — Ташкент (Узбекистан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Ташкент (Узбекистан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
19:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волжский
20:44
20:53
21 км.
0 ч. 45 мин.
Владимировка
22:38
22:40
139 км.
2 ч. 39 мин.
Верхний Баскунчак
23:26
23:38
180 км.
3 ч. 27 мин.
Аксарайская
02:20
04:40
366 км.
6 ч. 21 мин.
Ганюшкино
08:21
09:51
447 км.
12 ч. 22 мин.
Исатай
11:00
11:04
525 км.
15 ч. 1 мин.
Атырау
13:23
13:51
672 км.
17 ч. 24 мин.
Доссор
15:13
15:21
758 км.
19 ч. 14 мин.
Макат
16:12
16:42
789 км.
20 ч. 13 мин.
Кульсары
18:34
19:09
878 км.
22 ч. 35 мин.
Бейнеу
22:28
23:58
1083 км.
1 д. 2 ч. 29 мин.
Каракалпакия
01:32
03:58
1182 км.
1 д. 5 ч. 33 мин.
Кунград
08:46
09:11
1467 км.
1 д. 12 ч. 47 мин.
Нукус
10:57
11:12
1560 км.
1 д. 14 ч. 58 мин.
Туртгул
13:52
13:58
1710 км.
1 д. 17 ч. 53 мин.
Мискин
14:25
14:52
1738 км.
1 д. 18 ч. 26 мин.
Ургенч
16:35
18:05
1793 км.
1 д. 20 ч. 36 мин.
Хазарасп
18:47
18:52
1836 км.
1 д. 22 ч. 48 мин.
Бухара 1
23:20
00:05
2179 км.
2 д. 3 ч. 21 мин.
Навои
01:16
01:52
2261 км.
2 д. 5 ч. 17 мин.
Блок пост 3795км
02:38
02:53
2341 км.
2 д. 6 ч. 39 мин.
Самарканд
03:49
04:09
2398 км.
2 д. 7 ч. 50 мин.
Джизак
05:48
06:08
2488 км.
2 д. 9 ч. 49 мин.
Ташкент
Центральный
08:52
2668 км.
2 д. 12 ч. 53 мин.
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