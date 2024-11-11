Маршрут следования и продажа билетов
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13:33
1 д. 20 ч. 7 мин.
09:40
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Маршрут следования поезда 121В Санкт-Петербург — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
13:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
15:30
15:31
160 км.
1 ч. 57 мин.
Окуловка
16:23
17:02
241 км.
2 ч. 50 мин.
Бологое-Московское
17:46
18:07
311 км.
4 ч. 13 мин.
Вышний Волочек
18:52
18:53
354 км.
5 ч. 19 мин.
Тверь
20:43
20:45
470 км.
7 ч. 10 мин.
Москва
Восточный Вокзал
23:30
23:46
632 км.
9 ч. 57 мин.
Тарусская
01:55
01:57
746 км.
12 ч. 22 мин.
Тула
Московский Вокзал
02:42
03:10
806 км.
13 ч. 9 мин.
Узловая 1
Московской жд
04:17
04:21
852 км.
14 ч. 44 мин.
Ефремов
06:03
06:05
944 км.
16 ч. 30 мин.
Елец
07:36
08:08
1010 км.
18 ч. 3 мин.
Липецк
09:21
09:40
1080 км.
19 ч. 48 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:04
14:08
1191 км.
1 д. 0 ч. 31 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:22
15:27
1266 км.
1 д. 1 ч. 49 мин.
Россошь
17:38
17:51
1354 км.
1 д. 4 ч. 5 мин.
Кутейниково
19:37
19:39
1456 км.
1 д. 6 ч. 4 мин.
Миллерово
20:37
20:39
1511 км.
1 д. 7 ч. 4 мин.
Каменская
22:06
22:08
1577 км.
1 д. 8 ч. 33 мин.
Лихая
22:34
22:59
1596 км.
1 д. 9 ч. 1 мин.
Зверево
23:30
23:31
1612 км.
1 д. 9 ч. 57 мин.
Сулин
23:50
23:52
1627 км.
1 д. 10 ч. 17 мин.
Шахтная
00:22
00:24
1645 км.
1 д. 10 ч. 49 мин.
Новочеркасск
01:31
01:33
1681 км.
1 д. 11 ч. 58 мин.
Ростов
Главный
02:21
02:39
1719 км.
1 д. 12 ч. 48 мин.
Староминская-Тимашевск
04:20
04:40
1810 км.
1 д. 14 ч. 47 мин.
Каневская
05:19
05:21
1857 км.
1 д. 15 ч. 46 мин.
Брюховецкая
05:49
05:51
1889 км.
1 д. 16 ч. 16 мин.
Тимашевская
06:12
06:15
1908 км.
1 д. 16 ч. 39 мин.
Протока
07:27
07:29
1984 км.
1 д. 17 ч. 54 мин.
Крымская
08:23
08:26
2021 км.
1 д. 18 ч. 50 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
08:55
09:10
2049 км.
1 д. 19 ч. 22 мин.
Новороссийск
09:40
2063 км.
1 д. 20 ч. 7 мин.
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