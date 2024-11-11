Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 114Э Краснодар — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Краснодар — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Краснодар 1
13:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Первомайская
18:09
18:37
247 км.
4 ч. 34 мин.
Россошь
02:29
02:44
578 км.
12 ч. 54 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:17
04:24
666 км.
14 ч. 42 мин.
Придача
Воронеж-Южный
05:27
05:30
741 км.
15 ч. 52 мин.
Липецк
08:21
08:39
852 км.
18 ч. 46 мин.
Елец
10:00
10:31
922 км.
20 ч. 25 мин.
Ефремов
12:15
12:17
988 км.
22 ч. 40 мин.
Волово
13:17
13:19
1034 км.
23 ч. 42 мин.
Товарково
13:39
13:41
1052 км.
1 д. 0 ч. 4 мин.
Жданка
13:55
13:57
1062 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Узловая 1
Московской жд
14:21
14:25
1084 км.
1 д. 0 ч. 46 мин.
Маклец
14:49
14:51
1094 км.
1 д. 1 ч. 14 мин.
Грицово
15:05
15:07
1101 км.
1 д. 1 ч. 30 мин.
Венев
15:33
15:35
1125 км.
1 д. 1 ч. 58 мин.
Мордвес
16:10
16:12
1150 км.
1 д. 2 ч. 35 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
19:43
1283 км.
1 д. 6 ч. 8 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
Когда ехали было довольно комфортно потому что кондиционер работал на оптимальной мощности. Но мне кажется, что это нам просто повезло, и попалась такая погода. За два месяца до этого тоже ехали на этом же поезде и дуло так, что все продрогли. Иногда мне кажется что проводники специально включают холод, чтобы люди заказывали у них чай и они на этом зарабатывали.
Ощущение что взяли вагон со склада, где он стоял лет 10, прицепили к поезду и начали туда заселять пассажиров! Холодный, грязный. Кругом пыль такая, что я не поверю что его даже в прошлом месяце убирали!!!!!!!! Туалет был закрыт, пока не сделали замечание проводнику.
Девочки-проводницы очень хорошие. У меня по ним нет претензий. Обслуживали хорошо. Но поезд старый.
Спасибо за хорошую поездку. Очень понравилось отношение к пассажирам.
Ехала с ребенком, под конец ей очень надоело ехать и она не знала куда себя деть. Может быть стоит придумать для маленьких детей какие-то развлечения в поезде? Как в магазинах когда заходишь и там для детей столик и карандаши, чтобы они могли отвлечься, пока мама занимается покупками?